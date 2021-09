Susy Diaz es ampayada en el aeropuerto junto a su ex Walter Obregón

Compartir Facebook

¡Con las manos en la masa! Luego de ser duramente criticada por su inesperado comentario, Susy fue ampayada en compañía del empresario.

La exvedette fue descubierta a lado de su ex pareja Walter Obregón, ambos se encontraban en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de abordar su vuelo hacia el Caribe.

Al ser descubierta por las cámara de Magaly Medina, se defendió con unas de sus famosas dietas: “Solo voy a decir: La dieta de ‘sazonadores Teresita’, comes tan rico que quieres que se repita”, expresó.

Al parecer, la ex congresista habría vuelto con el empresario, quien hace un mes lo defendió de una denuncia por violencia física por parte de Iris Castillo.

“ME ESTÁN HACIENDO BULLYING”

La popular Susy Díaz comentó en ‘Amor y Fuego’ que la pasa muy bien luego de sus comentarios desafortunados respecto a la presunta agresión que le habría propinado su ex Walter Obregón a su pareja.

“Yo voy a pedir disculpas si esas personas se sintieron ofendidas (…) me están haciendo bullying en las redes sociales, mi hermano se murió de covid, ¡y casi se ha incendiado mi casa!”, exclamó preocupada.

En ese sentido, la excongresista dijo que se vio en la obligación de buscar al curandero Jorge Abanto para que haga una limpia en su casa. “Ya no voy a hablar nada de nada, viviré en una burbuja, no van a saber nada de mí, mejor me pongo un cierre y ya no hablo nada”.

Florcita molesta por declaraciones de Susy

La única hija de Susy Díaz se encuentra incómoda por declaraciones de su madre en defensa de su actual pareja quien fue acusado de agresor.

La hija de Susy Díaz y del recordado Augusto Polo Campos ‘le dio con palo’ a su madre por defender a un hombre que presuntamente golpeó a su ex mujer, así fue expuesto el caso en el programa de Magaly La Firme.

“Yo no sé lo que ha pasado porque no he conversado con mi mamá ni he visto el programa, así que prefiero no opinar”, empezó diciendo Flor.

