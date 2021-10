Susy Díaz hace cruel broma a Elías Montalvo: “Te dicen WhatsApp porque te paras cayendo”

Compartir Facebook

¡Se pasó de ‘fría’! La ex vedette fue la invitada especial en el programa de Esto Es Guerra, donde no dudó en vacilar al tiktoker con su terrible caída.

Como se sabe, hace unas semanas atrás el chico reality sufrió una caída en pleno programa en vivo en el reto de altura. Por suerte, Elías solo sufrió una lesión en la pierna izquierda.

Susy estuvo presente en una secuencia especial del programa de EEG y aprovechó en vacilarlo y lo comparó con la caída de la red social Whatsapp, el cual generó la risa de todos en el set.

“MI CORAZÓN TIENE UN HUECO GRANDE”

Susy Díaz llegó como invitada a ‘América Hoy’ y habló sobre su actual situación sentimental. Según comentó, tiene el corazón destrozado y espera que alguien llene el vacío.

La mamá de Flor Polo dijo en un primer momento. “Mi corazón tiene un hueco grandazo, solo estoy esperando que llegue alguien y que lo tape. Mi corazón está roto”. En el mismo espacio televisivo, Susy Díaz explicó que no es pareja de Walter Obregón, como en los últimos días se vino hablando. Por el contrario, dijo que le desea lo mejor al empresario.

“Así estamos bien. No me duele que me saque la vuelta. Lo ha hecho estando conmigo, no me duele que lo haga ahora que no está conmigo. Yo le he dicho que no hay confianza. Yo lo dejé abandonado, sí lo abandoné pero quien ama, no engaña”, agregó.

