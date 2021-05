Susy Díaz le enseña la dieta de la manzana a Ignacio Baladán

Compartir Facebook

Susy Díaz vaciló a Ignacio Baladán en Esto es Guera y es que le recordó una simpática dieta que lo puso a ‘temblar’ en pleno programa y esa es nada más y nada menos que la de la ‘manzana’.

«Está a dieta a pura pura manzana, pero no le fue bien porque no le da gases», mencionó la tía Chuchi, quien casi al instante agregó: «La dieta de la manzana hacerlo en la mañana».

PAULA CONOCIÓ A SU MADRE POR VIDEOLLAMADA

La cosa iba en serio. Paula Manzanal dejó al descubierto más detalles de la relación que mantuvo con Ignacio Baladán, al punto de que sí llegó a conocer a la madre del chocolatero, pero por videollamada.

En entrevista para ‘Amor y Fuego’, la rubia ‘embajadora’ dio a conocer que mientras que estuvo con Ignacio Baladán las cosas se ponían serias, aunque no hubo cosas que no le parecieron.

“No la llegué a conocer personalmente. Sí hemos hablado. Me la presentó por videollamada (…) Hay cosas que él dijo que no me gustaron. Sí le perdono, porque no guardo rencor a nadie. Lo perdono y que sea feliz. Ya no hay nada que me ate a Perú”, contó.

