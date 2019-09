Susy Díaz “me quieren dejar calata”

A pesar de haber pagado su deuda al Estado, ahora la excongresista Susy Díaz ha sido notificada porque adeuda la suma de 188 mil 475 soles a modo de intereses, situación que la tiene preocupada, pues asegura que no tiene dinero para pagar. Recordemos que en el 2009, fue de condenada a pagar 200 mil soles por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para ausentarse el día en el que el Congreso votó sobre la nulidad del referéndum del expresidente Alberto Fujimori.

-¿Crees que hay algo turbio en tu caso?

Son 19 años que me alejé de la política, a pesar que he recibido propuestas de partidos grandes para volver al Congreso. Ya pagué, mi abogada pidió que se archive el caso y nada. Es una injusticia.

-¿En la sentencia que te dieron no estipularon los intereses?

No, aparte a mí me sentenciaron a que pague 200 mil soles solidarios, 100 mil soles Vladimiro y 100 mil soles yo, pero me llegó un documento que si no pagaba la parte de Vladimiro me iban a embargaban mi propiedad en La Molina. Entonces tuve que rematar mis joyas, mi departamento y buscármelas para pagar. A Vladimiro no le encontraron nada.

ABOGADA LE DICE QUE NO PAGUE

-No vas a pagar entonces…

Eso dice mi abogada, pero si dictaminan que pague me dejarán calata.

-¿Vas a volver a la política?

Creo que ellos quieren que regrese, no me dejan alejarme completamente.

-¿Cómo te encuentras de salud?

He llorado varios días, no he dormido, estoy mal. Estuve a punto de un derrame cerebral, a veces ni hablo bien. Estoy con medicamentos. Veo esto como una tortura china, por eso me voy a celebrar mi cumpleaños a China, el doctor me ha dicho que me relaje. No puedo tener problemas. (J. Aspilcueta)