Susy Díaz no quiere saber de chibolos y sale con madurito

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

“ A los cachos no se les guarda luto”, dice Susy Díaz quien puso fin a su romance con Walter Obregón, tras enterarse por un ampay que este le fue infiel con una vecina. Sin embargo, el popular “gringo” de Huarmey ahora que perdió soga y cabra, pretende retomar una amistad con la ex congresista, pero ella ya lo enterró y hasta volteó la página.

Mira además: Lesly Aguila comparte fotito con su gran amor en redes | FOTOS

“Como ahora ya terminó con la otra mujer, quiere regresar conmigo. Ustedes me conocen y saben que no tengo amistad con ningún ex. Cuando se portan mal, hay que enterrar bien el pasado para tener un buen futuro y no tropezar con la misma piedra”, comentó la ex vedette. Pero Susy no pierde el tiempo y ahora anda en saliditas con un misterioso empresario madurito pero sobre todo con dinero.

“Esa mujer que estuvo con Walter no iba a dejar un matrimonio de 15 años, hablé con su esposo y el de la plata era él porque ella no trabaja. He quedado como una señora no como una p… Además, ya estoy saliendo con otra persona que tiene mi misma edad, vamos al mismo ritmo. Ahora hay que pensar con el cerebro no con el corazón, a Walter le hice conocer el mundo y mujeres como yo son difíciles de encontrar”, comentó la rubia.

Además te puede interesar: Cirujano cuenta que Micheille Soifer tuvo reacción adversa por manga gástrica