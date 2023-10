Susy Díaz revela el motivo por el que no aceptó ser parte de «El Gran Chef famosos» ¿Qué pasó?

Susy Díaz fue convocada para la 4ta temporada de ‘El Gran Chef famosos’, sin embargo, la ex vedette dejó pasar esta oportunidad por una muy buena justificación y por la que muchos la aplaudieron.

La mamá de Florcita Polo hubiera sido uno de los mejores jales del programa de cocina, pues diversos usuarios afirman que con Susy todo hubiera sido más divertido.

¿Qué pasó?

El programa de cocina ‘El Gran Chef famosos’ viene siendo uno de los espacios televisivos más sintonizados estos últimos meses y es que el reality ha convocado a personajes del espectáculo, del rubro periodístico y hasta deportivo pues nadie quiere perder la oportunidad de aprender más sobre la cocina.

Es por ello que se dijo que Susy Díaz iba a ser una de las participantes que haría reír a más de uno con sus ocurrencias, sin embargo, la artista no apareció en ninguna de las secuencias.

Según la creadora de dietas, confirmó que, si la llamaron para ser parte del programa de cocina, pero por el momento, tiene otras prioridades que le impiden aceptar la oferta.

«(Me llamaron) para el primer programa, pero la verdad no quiero trabajo. Quiero plata sin trabajar», expresó la exvedette.

Otro motivo por el que no aceptó estar en el programa de cocina de Latina se debía a los tiempos de grabación que demanda dicho reality. A sus 60 años, Susy Díaz prefiere pasar tiempo de calidad con su hija, Flor Polo, y su nieto.

«Ya tengo 60 años. Quiero vivir la vida, relajarme, viajar, así como ahorita que he venido relajada de Miami. Lo que pasa es que (‘El gran chef: famosos’) es un programa de todos los días, ya no jalo, ya. Me muevo todo el día y en la noche ya no me muevo nada. Quiero estar con mi hija, con mi nieto, con mis perritos, el tiempo es oro», dijo.

Magaly la elogia

Por otro lado, Susy Díaz ha causado revuelvo pues a pesar de tener 60 años, la ex vedette se ve más regia que nunca y más ahora que se lució como portada de la revista ‘Cosas’.

Es así que Magaly Medina no dudó en tirarle flores a Susy por el espíritu jovial que siempre demuestra tener y por el carisma que la ha identificado en toda su carrera artística.

“Qué elegancia la Susy Díaz, en el 31 aniversario de la revista “Cosas”, ella es la portada, revista que recién saldrá a la venta y la entrevista fue hecha por Beto Ortiz”, expresó la presentadora.

Además, Magaly mostró algunas de las fotografías tomadas a la rubia con vestuarios muy elegantes y la describió como una figura icónica e inteligente.

“Icónica y libre, la estrella del entretenimiento nacional revela su lado más humano en una entrevista con Beto Ortiz, a raíz de su película. (…) Además, Beto es un gran entrevistador y maestro con la pluma”, acotó.

Por otro lado, en la cuenta de Instagram de ‘Cosas’, ya está publicado un avance de lo que tendrá el nuevo número.

“Susy Díaz, la icónica estrella del entretenimiento nacional, es protagonista de la portada de nuestro 31 aniversario.

En una entrevista con Beto Ortiz, la excongresista revela detalles inéditos de su vida y su lado más humano.

A pocas semanas del estreno de su película “Susy: una vedette en el Congreso””, se lee como parte del avance.