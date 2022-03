Susy Díaz revela que Néstor le habría sido infiel a Florcita hace 3 años

Compartir Facebook

La mamá de Florcita Polo estuvo en ‘América Hoy’ para dar detalles de la separación entre Néstor y su hija luego de 13 años.

Néstor Villanueva visitó ayer el set de Florcita y entre lágrimas juró que nunca le fue infiel a la hija de Susy Díaz y que quiere recuperarla. Por esta razón, Susy Díaz llegó al mismo programa el día de hoy para explicar la situación del lado de Florcita.

Ella reveló que el hijo mayor de la ex pareja es quien sufre las consecuencias de la separación y llora por estar lejos de su padre. Asimismo, contó una situación que podría ser tomada como infidelidad de parte de Néstor y que ocurrió hace alrededor de 3 años.

Susy contó que su hija, Florcita, llegó con ella un día a mostrarle unos chats que le habían llegado de una bailarina del medio y Néstor. “Yo le dije que no haga caso, seguro la bailarina se quiere volver famosa y le está escribiendo a Néstor”, señaló Susy.

Sin embargo, parece ser que las conversaciones con la misma persona se han mantenido durante esos 3 años pues en un programa de espectáculos, la señorita apareció mostrando más chats. “Los infieles se quedan solos y nunca cambian”, señaló Susy Díaz.

Néstor Villanueva se presentó el día de hoy en el programa ‘América Hoy’ para contar toda su verdad del ampay con una actriz XXX. El cantante reveló de buenas a primeras que no conoce a Sofía Cavero y que no pasó absolutamente nada con ella.

Néstor detalló que en su camioneta, el día del ampay, estaba, un amigo suyo, Sofía Cavero y él, no solo dos personas como se dejó entrever. “Hemos estado tres personas, no solamente yo con ella. Mi error ha sido subir a mi carro a alguien que no conozco y en ningún momento ha pasado nada ni pasará nada”, dijo.

Luego empezó a relatar lo que ocurrió aquella madrugada y también explicó la razón por la que se quedó con Sofía en su camioneta durante toda la noche. “Ese día estábamos un amigo y yo conversando y pues él llamó a una amiga, a esta chica que no conozco. Por problemas que había tenido semanas anteriores decidí tomarme un trago, aunque yo no soy de tomar, decidí tomarme un trago por relajarme”, señaló.

“No quise manejar teniendo un trago encima para evitar accidentes, atropellar a alguien o que me pare la Policía, decidí quedarme en mi carro hasta que se me pase el efecto del alcohol”, agregó. Néstor jura que no le fue infiel a Florcita Polo y todo se trata de un malentendido.

