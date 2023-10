“Se asustó y no volvió a mi casa”, Susy Díaz revela que su expareja la dejó al verla sin maquillaje

La popular Susy Díaz confesó un episodio de su vida privada y recordó la triste experiencia que le tocó vivir con una de sus exparejas.

La ex vedette reveló que su expareja se fue corriendo de su casa cuando la vio sin maquillaje, al parecer al hombre no le habría gustado para nada ver a Susy al natural.

Se confiesa

Susy Díaz reveló una experiencia que vivió con su expareja, el empresario de Huarmey, Walter Obregón quien no imaginó que Susy se vería totalmente diferente sin una gota de maquillaje.

La mamá de Florcita Polo aseguró que justo la pandemia pasó cuando ella estaba de relación con el empresario por lo que tenían que estar en casa la mayoría del tiempo.

«Nos encierran y me agarra con mi última pareja, Walter, el de Huarmey. Cuando me vio sin maquillaje, que se me caen las pestañas, se asustó y nunca más regresó conmigo. Lo he estado estafando creo”, contó.

Además, reveló que, desde aquel día, Walter ya no fue el mismo y cambio totalmente en la relación.

«Desde ahí hablé con mi amiga, le conté que mi pareja me vio así, que se asustó y creo que de ahí se alejó para siempre de mí. Nunca más quiso volver a mi casa”, agregó.

Está es solo una de las muchas experiencias que ha vivido Susy con sus exparejas pues la ex vedette no ha tenido suerte en el amor hasta el día de hoy.

Actualmente, la influencer se encuentra enfocada en el estreno de su película que está próxima a estrenarse.

Detalles de su película

Susy: una vedette en el Congreso’ se estrenará el jueves 26 de octubre por lo que la también animadora de eventos reveló algunos detalles de su película.

Susy espera que sus fieles seguidores disfruten de su película vestidos de rojo para hacerle un pequeño homenaje.

«Espero que el público vaya de rojo al cine, es una película que cuenta parte de mi vida. Yo también salgo así, que vayan a verla. Van a llorar, van a reír», comentó.

Se sabe que Alicia Mercado tomará el papel de la artista y contará con un gran reparto nacional como Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria y Fernando Pasco.

Sin embargo, Florcita no ha sido incluida en el film de la artista nacional por decisión de los mismos directores.

«Mi hija Florcita me decía: ‘Mamá, yo también quiero participar en tu película’ y le dije que yo no decido. Entonces, quería salir de lo que sea, pero no sale», dijo Susy.

También le recordó que cuando le hicieron su miniserie a Augusto Polo Campos tampoco salió Florcita por decisión de los creadores de la película.

La comedia cinematográfica Susy: una vedette en el Congreso es dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco.

El film ya se encuentra con altas expectativas por parte de los fans de Susy quienes consideran a la ex vedette uno de los personajes más icónicos de nuestro país.