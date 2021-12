Susy Díaz revela que su ‘sexto sentido’ le avisó: “querían robarme, violarme”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La siempre polémica Susy Díaz se presentó en ‘América Hoy’ y reveló cómo en un pasaje de su vida, su ‘sexto sentido’ la salvó de un peligro inminente.

De acuerdo a lo dicho por la exvedette, el canal le ofreció un taxi, sin embargo, cuando bajaba del departamento algo le puso en alerta y desistió. “Un sexto sentido me salvó. Había un canal me había citado de noche. Yo llego y veo que había un carro ahí, un taxista y sentí extraño, miedo”, comentó.

También puedes ver: Robotín y Robotina se reconcilian en vivo y se dan un tierno abrazo

Seguidamente, reveló que al llamar al canal, le comunicaron que aún no había enviado nada. “Agarré, llamé al canal y los del canal me dijeron que no habían mandado un carro”.

Finalmente recalcó: “Yo había tenido problemas con una chica que había entrado a la farándula y yo investigue que querían robarme, pegarme, violarme, qué se yo”.

También te puede interesar: Gianluca Lapadula sorprende con retablo ayacuchano en su decoración navideña

Susy Díaz desilusionada de Walter Obregón: “Gracias a Dios tengo varios repuestos”

Susy Díaz se refirió al viaje que dio con Walter Obregón a Francia. Pese a que se especuló mucho, la excongresista aseguró que nada volvió a ser como antes tras su separación.

“Yo he visto muchas cosas negativas en él. Carga mucha mochila, aparte qué vida voy hacer con alguien 20 años menor que yo. Yo quiero un hombre que tenga la misma edad, que tenga la vida resuelta como yo para envejecer juntos”, dijo la ‘Rubia’ en ‘América Hoy’.

Seguidamente, Susy Díaz aseveró. “Muchas cosas negativas he visto. Yo en Francia le dije: yo el poquito amor que me quedaba, murió”.

Lejos de mostrarse suavecita con el caso, la excongresista también dijo que su decepción fue tremenda cuando él la engañó. “No puedes volver con alguien que te ha hecho cachuda a nivel nacional. Gracias a Dios tengo varios repuestos”.

Mira también: Paolo Guerrero quiere jugar con Jefferson Farfán: “Campeonar con Alianza Lima es un sueño intacto”