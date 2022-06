Susy Díaz se quiebra al enterarse que Flor sufrió maltratos de Néstor

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Susy Díaz se quebró en vivo en el programa de Magaly Medina luego de que se revelara conversaciones de Florcita Polo, su hija, donde asegura haber sido víctima de maltrato físico y psicológico.

Como bien se sabe, en los últimos meses las discrepancias entre Flor Polo y Néstor Villanueva han ido en aumento tras la separación. La hija de Augusto Polo busca el divorcio, mientras que el cumbiambero pone condiciones para firmar el acta.

También puedes ver: EEG: Tepha Loza echa a un costado a Peña porque demostrará que es la mejor competidora

“Es un tema muy delicado, a mí me afecta mucho lo que Flor me estuvo escondiendo por mucho tiempo”, dijo con la voz quebrantada la intérprete de ‘Mueve la cabeza’.

“Yo siempre sospechaba, pero me lo escondía (…) Lo que mi hija habló hoy día, mi nieto me lo ha contado ayer, mi nieto ha pasado la cámara gesell (…) Me ha preguntado si mi papá le ha pegado a mi mamá”, agregó entre lágrimas Susy Díaz.

También te puede interesar: “Da un poco de frustración”: Sheyla Rojas triste porque aún no puede quedar embarazada

Florcita Polo revela haber sido víctima de violencia en manos de Néstor: “Me empujó al piso”

Florcita Polo y Néstor Villanueva tuvieron una separación bastante polémica y ahora se han revelado más detalles de lo que los habría guiado al fin de su matrimonio. La pareja estuvo casada por 13 años y recientemente en ‘América Hoy’ revelaron unos audios en los que Flor confesaba ser víctima de violencia.

La mejor amiga de Florcita fue quien confesó que tenía unos audios de la hija de Susy Díaz en los que ella confesaba haber sido violentada en manos de Néstor. Y el programa ‘América Hoy’ reveló aquellos audios en los que se escucha a Flor confesar lo que vivió.

“Me menospreciaba, yo hacía las cosas y a él no le gustaba nada, se molestaba por todo, hasta la ropa que me ponía, me decía: ‘no me gusta verte con esa ropa barata, tú eres Florcita Polo, cómo te vas a vestir con esas cosas tan corrientes’”, se escucha decir en uno de los audios que corresponde a 2021.

“(…) Yo quise llamar a mi hermano para quedar en la casa de mi mamá porque quería que pase la Navidad conmigo… Y tiró todas las cosas, y fue donde él agarra y me empujó al piso”, se escucha decir a Florcita en uno de los audios.

Mira también: «Pensé que era un buen padre», Melissa ‘chanca’ a Rodrigo Cuba