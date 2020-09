Susy Díaz sobre Andy V: “Dormía con un ojo cerrado y otro abierto”

Compartir Facebook

El cantante Andy V continúa en el ojo de la tormenta, luego de las declaraciones de su expareja, Lourdes Sacín, al confesar que sufría violencia física y psicológica cuando entablaban una relación amorosa. Precisamente, otra de su expareja, Susy Díaz, salió arremeter contra el cantante.

La excongresista mencionó detalles sobre la tormentosa relación que le tocó vivir frente a su aún esposo, Andy V. En un programa de espectáculos confesó que, estando con él, no lograba descansar, pues tenía miedo que le haga daño.

“Yo no podía dormir. Dormía con un ojo cerrado y otro abierto (porque no sabía) en qué momento me hace un daño. Tenía que poner un cuchillo abajo, pues estaba durmiendo con el enemigo. Yo fui rápida y dije: ‘Esto se acabó’”, indicó Susy Díaz.

Además, la exbailarina añadió que se solidariza con Lourdes Sacín, pues lo que ella vivió estando casada con Andy V fue igual o peor a lo contado por la periodista. “Yo no se cómo ha podido aguantar 6 años. No pude ni aguantar un mes; me quería divorciar”, aclaró.

Durante la entrevista, Susy Díaz mencionó que aún continúa legalmente casada con Andy V, pues el cantante no le da el divorcio, debido a que él tiene la idea de cobrar una posible herencia, en caso haya un fallecimiento de la exbailarina.

“Por eso yo me fui a vivir a otro lado, porque no podía dormir en mi casa. Así como Lourdes, eso ya lo pasé; debía dormir de sitio en sitio. Paloma (de la Guaracha) me dijo: ‘cuídate porque él está hablando’. Fui a hablar con el juez, pero no salió el divorcio. Ahora, mi caso lo está viendo una jueza y se que entre mujeres ella me puede entender. Pido que me ayude, porque no soy feliz. No puedo salir a la calle”, finalizó entre lágrimas Susy Díaz.

