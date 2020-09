Susy Díaz sobre Sheyla Rojas: “Es más inteligente que yo”

Compartir Facebook

A pesar que muchas personas en redes sociales han lapidado a Sheyla Rojas tras la forma ambiciosa e interesada en la que quiso “sangrar” al jugador Luis Advíncula, Susy Díaz salió al frente y aplaudió el actuar de la animadora pues cree que usó muy bien el cerebro y no el corazón.

“Sheyla no ha robado, no ha matado, no ha hecho nada malo, es bueno que ella utilice el cerebro y no el corazón. Me parece muy bien que viva la vida y que no deje que la vida la viva. Una tiene que valerse, un hombre no va a venir y aprovecharse, ella es más inteligente que yo… ¿El futbolista que quiere? Solo aprovecharse de un cuerpo bonito, todos los hombres son así, solo nos quieren para usarnos”, sostuvo Susy.

“Sheyla ha hecho la dieta de la coja, hacerlo hasta que se encoja. Además de la dieta del lenguado, hacerlo hasta que quede aguado”, agregó la rubia de labios rojos que aconsejó a la ex chica reality que se bañe en aceite. “Ella tiene que ver el lado positivo de todo. Va a subir el rating de su programa, hasta yo voy a ver el sábado para ver qué dice, que esté tranquila, que no haga caso a la gente”, precisó.

PELOTEROS TAMBIÉN LA INVITARON

Susy confesó que al igual que Sheyla, también ha recibido invitaciones de peloteros, pero siempre priorizó el amor. “Siempre he sido tarada, porque tenía a un enamorado a mi lado, me dedicaba al trabajo y no aprovechaba las oportunidades de mi juventud. Ahora no puedo decir que no aceptaría una invitación, cuando una está soltera como Sheyla puede aceptar los viajes, no es un delito”, contó. (V. Rondón)

