Susy Díaz: “Solo me falta hacerlo en un avión”

La exvedette Susy Díaz se presentó en ‘El valor de la verdad’ y confesó que la única fantasía sexual que le falta cumplir es “hacerlo en un avión”, pues ya ha tenido intimidad en un ómnibus, parque, playa y camioneta.

“A Walter (Obregón) le dije: ‘te espero en el baño’, eso fue cuando viajamos a Israel y nunca llego. No se animó. Siempre he querido hacerlo en un avión. A él le encanta hacerlo en la camioneta, de camino de Huarmey a Lima, siempre tengo que estar preparada con un vestido suelto y sin ‘forro’ (calzón)”, detalló la rubia de labios carnosos.

Asimismo, contó que con el ‘Mero Loco’ (Oscar Hidalgo) lo hizo en un ómnibus interprovincial. “Veníamos de Piura con el ‘Mero’, estaba vacío el bus. Le dije: ‘rápido sube’ que en Máncora se va a llenar. Ahí lo hicimos”, indicó, rápidamente Beto Ortiz le preguntó cómo hace para no hacer ruido, Susy respondió entre risas: “con la boca cerrada”.

La excongresista mencionó que también ha tenido intimidad en un parque y en la playa. “La dieta del mar es hacerlo hasta aguantar”, aseveró, para después agregar que es exigente en la cama.

“Uno de los pleitos por los que me separé de él (Walter), porque en Lima lo hacíamos a cada rato, pero en Huarmey, donde tiene sus tres tiendas, nada. Soy mujer calamina sino me clavan bien, me vuelo y me volé”, asegura Susy.

INTENTARON VIOLARLA

De otro lado, la exbailarina detalló los momentos de terror que vivió en el Congreso cuando un parlamentario quiso abusar de ella. “Un congresista no conocido vino a mi oficina, cierra la puerta, me tira en el sillón, forcejeamos, me he defendido y le dije que habían cámaras, eso lo asustó y se fue”, indicó.