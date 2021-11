Susy Díaz viajó a Francia por cumpleaños de Walter Obregón: “Estoy bien y tranquila”

Compartir Facebook

La reina de las dietas reveló que viajó hasta el otro lado del mundo para celebrar el cumpleaños del empresario. Walter Obregón.

Susy Díaz sigue dando de qué hablar por su acercamiento con Walter Obregón, y es que, a pesar de que ella no confirme si ha retomado su relación con el empresario, todo indicaría que sí. La ex pareja resaltó siempre que hay una buena amistad entre ellos, y parece que esa buena relación los ha llevado a viajar juntos hasta Francia.

Pues el día de ayer, Susy Díaz contó en redes sociales que está nada más y nada menos que en París, Francia. Ella aseguró que está aprovechando las calles románticas de París para dar paseos junto a Walter, que es solo su “amigo”.

“Estoy en Francia. Mi amiga nos invitó y luego iré a Suiza, por invitación de otra amistad. Walter está acá, viajamos por su cumpleaños que es este lunes”, comentó Susy.

“Creo que hay que viajar porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. Ahora quiero conocer, pasear, vamos a ver a dónde Dios nos manda», agregó.

Asimismo, aseguró que no quiere dar muchos detalles de su vida porque «hay mucha envidia”. “Hay mucha envidia, gente mala y no me gusta hablar mis cosas, desde hace mucho decidí no comentar de mi vida privada. Solo te puedo decir que estoy bien y tranquila”, finalizó.

La dieta del viaje

Susy Díaz hizo un en vivo en redes sociales para comentarles a sus seguidores que estaba en Francia. Fiel a su estilo, la ex congresista deleitó a sus seguidores con una nueva dieta, la dieta del viaje.

“Estoy acá en París, en Francia (…) viviendo la vida, haciendo la dieta del viaje, hacerlo hasta que encaje”, dijo Susy. Asimismo, según mostró, está hospedada en un hotel que queda casi al frente de la torre Eiffel, por lo que Susy tendía una de las mejores vistas de la ciudad.

