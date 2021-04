Susy Díaz vivió pesadilla por el virus: “El dinero no te salva”

Compartir Facebook

“No se lo deseo ni a mi peor enemiga”. Susy Díaz reapareció frente a las cámaras luego que salió a la luz que sus dos hermanos y sobrino fallecieron de COVID-19 tras no poder conseguir una cama UCI ante la saturación del sistema de salud del país.

“Es horrible. Todo este mes de marzo estuve desesperada porque ahora ni el dinero te salva. Me he tratado de alejar de gente negativa. No poder ir y acercarte a decirle ‘hermano, te amo’, abrazarlo, despedirse en el cementerio (con voz temblorosa)”, sostuvo la exvedette y excongresista en ‘América Hoy’ que calificó como un “vía crucis” lo que vivió. Susy señaló que su hermano Daniel, quien fue el primero en fallecer, tenía 60 años, y su sobrino solo 25.

También reveló que no llegó a encontrar cama UCI para su hermano Alfredo, quien falleció el último 4 de abril. “Yo le decía a (Alfredo) que no trabajara, pero mi hermano Alfredo viajó a Pucallpa, y ahí está la variante brasileña, y ahí fue.

Él estaba preocupado por mi he mano que estaba mal, ha dejado a dos hijos, de ocho y diez años, mi cuñada me ha llamado pidiendo ayuda para que consiga trabajo”, añadió Susy Díaz que se quebró al manifestar que debido a la pandemia no pudo despedirse de sus familiares y ahora se ha refugiado en Dios para superar la pérdida.