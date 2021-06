Compartir Facebook

Las nuevas imágenes de Christian Cueva, aprovechando el viaje de su esposa y sus hijos a los Estados Unidos para salir de juerga con amigos y mujeres, fue motivo para que Susy Díaz, Janet Barboza y Ethel Pozo critiquen duramente al popular jugador de la selección nacional en el programa ‘América Hoy’.

Además, no dudaron en mandarle algunos consejitos a la esposa de este, Pamela López, quien en más de una oportunidad le ha perdonado infidelidades.

“Los tramposos no se plantan, solo descansan, quizá él cambie más adelante, cuando pasen los años, y tiene la suerte de tener una mujer que lo perdona, yo perdoné al Mero loco por quince años… y cada vez me engañaba mejor, lo hacía con más cuidado para que no me entere”, aseveró Susy que contó que no hay un manual para el perfecto infiel.

“Creo que si das amor recibes amor, si das cachos, recibes cachos. A mí no me interesa que se vaya el hombre porque siempre hay un repuesto, pero que no se vaya la plata “, indicó Susy Díaz.

“TERMINARÁ GORDO, FEO Y CALVO”

Por su parte, Janet lamentó la situación de la esposa de Cueva, quien siempre está en el ojo de la tormenta por el padre de sus hijos. “A perdonado tantas, qué paciencia, cuánto amor el de esta mujer… Yo me miraría en el espejo y me diría, ‘¿Pamela, mereces que te hagan toda esta humillación a nivel nacional?, ¿no hay amor propio?, ¿no hay dignidad?’. A mí me ha pasado y prefiero estar sola que mal acompañada… Los hijos no son una excusa para perdonar infidelidades”, agregó la ‘rulitos’.

En tanto Ethel también se refirió sobre Cueva: “Si alguien te falla no es un problema tuyo, el problema es de él. Yo he visto hombres que se han portado como Cueva… 20 años después terminan solos, gordos, feos y calvos. Así que no te preocupes mamita, tranquila, verás cómo pasa…”.

