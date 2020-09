Susy jura que salió corriendo de fiesta COVID: “ Yo cuido mucho mi salud”

Compartir Facebook

A través de su cuenta de Instagram, Susy Díaz se pronunció sobre las imágenes que mostró el programa ‘Magaly TV, la firme’ donde señalan que habría celebrado su cumpleaños con más de diez invitados.

Susy contó que recibió una invitación de su amiga para un almuerzo que sería íntimo, sin embargo se dio con la sorpresa de que otras figuras de la farándula estaban presentes.

“Cuando llego a la vivienda encuentro a Paloma de la Guaracha y me dijeron que habían traído a unos mariachis (…) No estuve ni unos minutos y me salí de la reunión. Yo respeto mucho las normas, soy respetuosa de las leyes.

Yo cuido mucho mi salud y gracias a Magaly, que sacó (las imágenes), se ve cuando salgo corriendo asustada de la fiesta. Pegué la carrera porque mi salud puede peligrar. Hay que cuidarse, no soy una persona joven”, comentó la exvedette.

Según Susy, ella no infringe la ley y respeta el distanciamiento social. “No me quedé en el lugar, me fui, me escapé.

Pegué la carrera porque las reuniones están prohibidas, hay que guardar el distanciamiento social. Vuelvo a repetir, yo respeto las normas”, finalizó la rubia al pomo.