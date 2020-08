Compartir Facebook

La ex congresista Susy Díaz fue sorprendida por su hija Florcita Polo y sus nietos a través de una videollamada en ‘América hoy’ y se emocionó hasta las lágrimas al ver a sus engreídos.

“Extraño abrazarlos, llevarlos a los juegos, se me parte el corazón no verlos. Flor te amo, yo agradezco a Dios que estás bien de salud, tienes un buen esposo, Néstor es un buen yerno que siempre los está cuidando”, dijo entre sollozos la rubia de labios carnosos.

Por su parte, Florcita no pudo evitar romper en llanto al escuchar las emotivas palabras de su madre.

“Mami, son momentos difíciles lo que nos tocó. Yo te amo mucho y tenemos que esperar a que esto pase (…) Que de un momento a otro me arranquen a mi mamá ha sido difícil. Te amo, mamá y espero que esto pase pronto para poder estar juntas”, indicó la hija de Susy con la voz entrecortada.

La ex vedette le pidió a su engreída “aguantar” un poco más y espera que pronto la pandemia llegue a su fin.

“No hay mal que dure 100 años. Lo hacemos por la salud de los bebés. Tengo un dolor fuerte en el corazón”, indicó.

TAMPOCO VE A SU MAMÁ

Asimismo, contó que no ha tenido contacto físico hasta la fecha con ningún miembro de su familia, ni con su madre, por eso se encuentra tan afectada emocionalmente.

“No he abrazado a mis nietos ni a mi mamá desde marzo, es algo que tenemos que ser inteligentes. Cuidarnos y protegernos, uno no sabe si lleva el virus. Yo que ando toda andariega de aquí para allá. Llegando a mi casa hago mis gárgaras de sal y lavó toda mi ropa”, aseveró.

TERMINÓ CON CHIBOLO

De otro lado, Susy reveló que puso fin a su relación con Walter Obregón y él ahora se encuentra en sus tiendas en Huarmey.

“Amor de lejos, felices los cuatro. Me hicieron una macumbita, hay alguien que quiere ver a Walter solo y destruido, yo cuando veo mucha mala vibra, me voy a otro sitio donde me vaya mejor. Soy una persona que miro, evalúo y actúo», indicó, agregando que no celebró su segundo aniversario porque el empresario se “quedó dormido”.

