Luego de anunciar su ruptura definitiva con Walter Obregón porque, según declaró, “ya no la hacía feliz”, la exvedette Susy Díaz retomó su relación, una vez más, con el empresario. “Estamos conversando. Bueno, ya se acerca la Navidad y quiero tener una noche buena”, contó la rubia en ‘El show después del show’.

“Solo hubo unos malos entendidos en su momento, ya se aclaró. Creo que mientras no haya una infidelidad de por medio todo se puede resolver”, dijo por su parte Walter Obregón, quien aseguró estar con la conciencia tranquila.

Susy aclaró que si bien en el pasado perdonó la infidelidad, actualmente ya no lo haría porque eso no sería “vivir feliz”. “La pareja es de dos y si hay una tercera persona se sala la relación. Los tramposos no se plantan solo descansan”.