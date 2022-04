Susy revela monto de pensión que le daba Néstor a Florcita: “Le pasaba 100 soles”

Compartir Facebook

La mamá de Florcita apareció en el programa de Magaly para revelar todos los detalles en torno a la separación de su hija y Néstor Villanueva.

Susy Díaz se fue hasta el programa de la popular ‘urraca’ para dar detalles de la polémica ruptura entre Néstor Villanueva y su hija Florcita Polo. Una de las cosas de las que habló fue del monto de manutención que le daba Néstor a Florcita para que ella cuide a sus dos pequeños.

“¿Es cierto que le pasaba 100 soles a Florcita?”, preguntó Magaly sin pelos en la lengua. En ese momento Susy reveló que el monto total mensual que Néstor le entregaba a Florcita era de 400 soles.

“100 soles semanales, o sea 400 soles mensual”, contestó Susy Díaz. Y en ese momento, la mamá de Florcita confesó que le había aconsejado a su hija que no se pelee con su ex pareja por dinero.

“Yo le he dicho a Flor que no me gusta que peleen por dinero, yo nunca lo he hecho”, contó Susy. Esto causó la sorpresa de Magaly y señaló que ella piensa así puesto que Susy tiene la posibilidad de apoyar económicamente a su hija. “Es que tú estás ahí para apoyar a tu hija y a tus nietos”, señaló la ‘urraca’.

La mamá de Flor Polo se molestó con el pedido que le hizo Néstor para que llegue a una conciliación con su hija, tras su polémica separación.

La separación luego de 13 años de matrimonio entre Flor Polo y Néstor Villanueva, sigue dando de qué hablar. La pareja está todavía en proceso de separación y parece que los pedidos de Néstor para la conciliación, son inconcebibles para Susy.

Fue Susy la encargada de revelar que Néstor quiere que Florcita se mude a vivir con ella en uno de los hostales de los que es dueña. Ella rápidamente lo puso en su lugar y dejó entrever que pedir esto, era como prohibirle vestir la ropa que le guste.

“(Néstor Villanueva) me dijo: ‘yo en la conciliación quiero decirle (a Florcita) que ya no viva ahí donde su amiga, debes traerla a vivir acá’. Yo le dije: ‘acá es un hostal y vive mucha gente, un poco más y vas a poner en la conciliación que no use short”, reveló Susy en ‘Magaly Tv, La Firme’.

Asimismo, en la conversación que tuvo con Néstor, aprovechó para increparle por los recientes escándalos en los que se ha visto involucrado. “¿Tú crees que mi hija es de fierro? (le pregunté a Néstor), mi hija sufre al ver todo eso, mi nieto mayor sufre y llora. (…) La veo psicológicamente mal a mi hija”, le habría dicho Susy Díaz.

