Susy revela que su nieto sabe de las infidelidades de Néstor: “Me contó cosas muy feas”

La mamá de Florcita sorprendió al revelar entre lágrimas que su nieto le habría contado algunos detalles de los problemas entre su mamá y Néstor.

Susy Díaz sigue revelando detalles de la polémica ruptura entre su hija, Florcita y su ex yerno, Néstor. Esta vez apareció en el programa ‘América Hoy’ para contar entre lágrimas que nada más y nada menos que su nieto, le contó cosas de sus padres.

Al parecer el niño se habría enterado de los problemas que viven sus papás, y de más cosas de las que Susy sabía sobre el matrimonio de Florcita y Néstor. Ella no pudo evitar derramar algunas lágrimas por lo que sabía el pequeño a su corta edad.

“Detrás de cámaras he contado algo muy grave que no quisiera que un niño haya pasado eso. No quisiera sacarlo al aire, pero Néstor yo sé muchas cosas porque Adriano me ha contado muchas cosas fuertes y feas. Yo creo que el angelito de su papá Augusto Polo está protegiendo a mi hija, y está haciendo que sea fuerte y que esto vaya por otro camino”, dijo Susy.

Susy no quiso revelar a qué cosas exactamente se refería pero sí dejó en claro que se trataba de algo negativo, que la misma Flor le habría confirmado que sí ocurrió. “Yo cuando veo y escucho a Adriano y le digo a Flor es cierto lo que dice Adriano. Son cosas fuertes que si lo escribiera son cosas negativas”, señaló.

Susy Díaz se fue hasta el programa de la popular ‘urraca’ para dar detalles de la polémica ruptura entre Néstor Villanueva y su hija Florcita Polo. Una de las cosas de las que habló fue del monto de manutención que le daba Néstor a Florcita para que ella cuide a sus dos pequeños.

“¿Es cierto que le pasaba 100 soles a Florcita?”, preguntó Magaly sin pelos en la lengua. En ese momento Susy reveló que el monto total mensual que Néstor le entregaba a Florcita era de 400 soles.

“100 soles semanales, o sea 400 soles mensual”, contestó Susy Díaz. Y en ese momento, la mamá de Florcita confesó que le había aconsejado a su hija que no se pelee con su ex pareja por dinero.

“Yo le he dicho a Flor que no me gusta que peleen por dinero, yo nunca lo he hecho”, contó Susy. Esto causó la sorpresa de Magaly y señaló que ella piensa así puesto que Susy tiene la posibilidad de apoyar económicamente a su hija. “Es que tú estás ahí para apoyar a tu hija y a tus nietos”, señaló la ‘urraca’.

