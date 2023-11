«Un show de calidad»: Suu Rabanal anuncia evento benéfico, tras accidente que sufrió toda su orquesta

Suu Rabanal es una artista del género de la salsa que se lanzó este año como solista con su propia orquesta. La cantante sufrió una accidente junto a todos sus músicos en una presentación hace algunas semanas. Ante ello, Suu ha dado más detalles sobre los responsables de lo sucedido y anuncia evento de apoyo.

¡Nadie se hace responsable del accidente!

El pasado 21 de octubre, Suu Rabanal asistió a una presentación con toda su orquesta donde terminó en un trágico accidente. En pleno concierto, la cantante y sus músicos se encontraban en el escenario cuando se desplomó. Tal hecho dejó varios heridos y fueron llevados al Hospital Hipólito Unanue.

Luego de dos semanas, la cantante informó hoy por sus redes sociales que nadie se ha comunicado con ellos. Ni los dueños o responsables del local han brindado su apoyo, ni aceptado ninguna consecuencia por la inestabilidad del escenario en aquella noche.

Suu Rabanal utilizó sus redes sociales para informar sobre la actual información sobre el accidente: «Lamentablemente como ya saben ante tanta pérdida que sufrimos aquel día del accidente, hasta el día de hoy no encontramos a los responsables. No se han hecho cargo, no se han comunicado con nosotros».

Realizarán un evento benéfico

La cantante de salsa decidió avanzar, superar este momento y poder brindar un apoyo a los integrantes de su equipo que se encuentran con descanso médico. Suu Rabanal anunció un evento de apoyo: «Queremos hacer algo lindo. Es un hermoso evento para todos ustedes. Nosotros le vamos a brindar un show de calidad, con todo el cariño del mundo. Así vamos a poder obtener su granito de arena».

El evento será un show con la participación de varios artistas que se han sumado para apoyar. «Va ser un almuerzo familiar este 03 de diciembre. Estoy súper contenta y muy agradecida con mis colegas y amigos que ya se han sumado a esta causa».

Suu Rabanal sigue avanzando en su música

La artista de salsa sigue continuando con su carrera musical junto a sus músicos, ante el fuerte accidente sufrido. Suu Rabanal acaba de estrenar un nuevo videoclip de Live Session en su canal de YouTube.

«‘Eres todo en mi’ es un tema muy pedido por ustedes siempre. Gracias por tanto cariño para esta canción. Saben que siempre es muy especial para mí cantarla, disfrútenla», comunico la cantante en sus redes sociales.

Este nuevo videoclip de Suu Rabanal ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Así como sus otros Live Sessions como ‘Mix Rossy War’, ‘Señor Carcelero’ y ‘Con Tinta Roja’.