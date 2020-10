¡Swing escapatoria! Detienen por siete días a Richard Cisneros

Compartir Facebook

La Fiscalía Anticorrupción y la Divsión de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) detuvieron de manera preliminar por siete días al cantante Richard Cisneros, o Richard Swing; a la ex asistente del Jefe de Estado, Karem Roca; a la ex Secretaria General de Palacio de Gobierno, Mirian Morales; al ex asesor presidencial, Óscar Vásquez y otras cinco personas más. Una persona se encuentra no habida. Todos ellos son investigados por la presunta contratación irregular del artista en el Ministerio de Cultura, entre el 2018 y 2020.

SÚPER OPERATIVO

La intervención solicitada por la fiscal Janny Sánchez se realizó desde las 4 de la mañana y contó con la participación de 80 efectivos. La medida incluyó el allanamiento y la incautación de documentos, bienes y especies de los arrestados. La mayoría de los protagonistas de este escándalo se encontraban descansando.

CAEN AL AMANECER

La diligencia se desarrolló de manera simultánea en Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, La Molina, San Borja, Pueblo Libre y Magdalena del Mar, y comprendió el registro domiciliario. Fueron detenidos los funcionarios del Ministerio de Cultura, Aura Elisa Quiñones, directora general de la Oficina de Recursos Humanos; Lincoln Martín Matos Parodi, director general de la Oficina General de Administración; y las secretarias generales Patricia Dávila Tasaico y Diana Tamashiro Oshiro. Igualmente, Mauricio Salas Torreblanca, programador del Gran Teatro Nacional. Figura como no habida, Liliana Margot Chanamé, directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura.

PELIGRO DE FUGA

La Fiscalía los investiga por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada. La orden ejecutada ayer se sustenta en el peligro de obstaculización y fuga, ya que los procesados tendrían contactos de alto nivel que podrían intervenir y entorpecer las pesquisas iniciadas en este caso. Según el documento fiscal, se estarían contactando con los involucrados y testigos para poder dificultar la investigación, incluso borrando material probatorio e influyendo para que los testigos declaren falsamente.

SE LLEVAN A ROCA

Efectivos de la Diviac retiraron de su vivienda, en Miraflores, a Karem Roca, y la trasladaron, enmarrocada y portando un chaleco de detenida, a bordo de una camioneta hasta la Prefectura de Lima, en la avenida España. Hasta esa sede PNP llegó su abogado, Michel Remigio Quesada, quien dijo que evaluará presentar la impugnación de la medida. “Vamos a evaluar el medio impugnatorio y, en la medida en que tomemos conocimiento de la resolución vamos a tener que proceder con los medios”, declaró.

USB Y CELULARES

Dijo que su defendida “ha colaborado en todo momento” con las autoridades, por lo que descartó cualquier intento de fuga. “En un inicio estuvo en calidad de testigo, luego se amplió la investigación y se le integró en calidad de imputada, pero en ningún momento ella ha querido evadir”, aseguró. Informó que en la diligencia contra Roca se incautaron USB’s y teléfonos celulares. La fiscal del caso cree que Roca podría evadir a la justicia porque tiene duplicidad de domicilios. Tampoco ha querido colaborar en las indagaciones.

“SE VA ACLARAR”

Mientras, Mirian Morales, ex secretaria general del Despacho Presidencial, también fue arrestada en su vivienda de Santiago de Surco. A su salida expresó: “todo se va a aclarar”. Ella, al igual que Roca, salió enmarro- cada y luego la conduje- ron a la Prefectura. “El Ministerio Público no puede decir que los audios son verdaderos para detener personas y falsos cuando se refiere a la Fiscalía”, manifestó su abogado Carlos Rodas. Señaló que los audios “no pueden implicar ningún tipo de entorpecimiento”. Indicó que solo se incautó una declaración de interés que está publicada en internet.

TODO COORDINADO

La fiscal ha señalado que Morales habría desarrollado las “reuniones previas” con los “contactos previos” para favorecer a Cisneros en sus contrataciones en el Ministerio de Cultura. Agregó que la ex secretaria general de la Presidencia “habría procurado desaparecer evidencia o material probatorio para el esclarecimiento del caso”, e indica que mandó “a limpiar el celular de una testigo para borrar evidencia vinculada a los hechos, como llamadas, mensajes y otros”.

EXASESOR Y TESTIGOS

Otro de los detenidos fue el ex asesor de Comunicaciones de Martín Vizcarra, Óscar Vásquez, en la avenida San Martín 765, en Barranco. Durante las primeras horas de la medida él se encontraba con paradero desconocido, después que su v vienda fuera intervenida. Según la resolución fiscal, Vásquez “se habría valido de su cargo de coordinador de prensa del despacho presidencial, así como de la cercanía de altos funcionarios del Gobierno, con el fin de dificultar la investigación preliminar”. Indujo a testigos a declarar falsamente para entorpecer la averguación de la verdad.

“SOY INOCENTE”

El protagonista central del escándalo palaciego, Richard Swing, también fue llevado desde su casa en San Isidro hasta la Prefectura. Salió con mascarilla y protector facial, además estaba enmarrocado. “Muy tranquilo y confiado en Dios. Soy inocente y lo voy a probar. Siempre dando la cara”, afirmó. Luego subió a un auto negro con lunas polarizadas Y lo trasladaron hasta la sede policial de la avenida España. Su abogado Juan Varía consideró la orden de detención como “arbitraria”. “Se ha entregado los pasaportes con el fin de que no quepa duda de que él va a cumplir con lo que estipula la Fiscalía y el juzgado. No tiene ningún motivo para fugarse”, añadió.

NO QUISO CANTAR

De Cisneros, La fiscal Janny Sánchez afirmó: “no ha acudido a conectarse para llevar a cabo la diligencia de declaración indagatoria programada para el 18 de septiembre del 2020 a las 10 a.m., solicitando reprogramar según constancia de llamada de asistente del despacho fiscal”.

“Tendría una amplia malla de contactos de alto nivel, como es el presidente de la República como se habría advertido de las declaraciones del aspirante a colaborar y testigo protegido, así como los demás testimonios que han mencionado de dicha cercanía y confianza”, sostuvo. Igualmente, dice que habría ocultado o guardado información relevante del caso. La Fiscalía estimó que, en una eventual acusación contra el cantante Richard Cisneros, se tendría un pronóstico de pena no menor de 6 ni mayor de 15 años. La misma suerte correría el ex asesor, Óscar Vásquez. Es decir, todos están con la soga al cuello.

