Taiwán: castigan a conductores ebrios imponiéndolos a limpiar funerarias

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Los accidentes de tráfico son un grave problema que causa una gran mortalidad cada año. Por ello, hay que extremar la precaución al volante y coger el coche ebrio es algo que siempre hay que evitar. Pero, por si a alguien se le ocurriera hacerlo, la ciudad taiwanesa de Kaohsiung tiene el castigo perfecto.

Conducir borracho hace que sea más peligrosa la carretera y la probabilidad de accidente aumente. Siguiendo con este razonamiento, Chen Qimai, alcalde del municipio, ha decidido condenar a estos conductores con algo que les hará estar cerca de la muerte, al igual que el alcohol al volante.

También puedes ver: “Lo que haga me interesa dos pepinos”: Magaly marca distancia de Andrea Llosa

El político informó de que, a partir de ahora, cualquier conductor multado por ir ebrio debería realizar trabajos sociales en una funeraria limpiando neveras para cadáveres, morgues y crematorios.

Recientemente, 11 de estos condenados se estrenaron en sus labores en la Oficina de Gestión Funeraria de la ciudad y, durante 4 horas, estuvieron dejando impolutas las instalaciones, lo cual parece que causó en ellos remordimientos por sus actos y los animó a no delinquir de nuevo: «¡No me atrevo a volver a hacerlo!».

También te puede interesar: Huacho: Mototaxista honesto devuelve celular a pasajera que se olvidó en el vehículo

«Limpié la puerta del congelador y me di cuenta de que podía haber cadáveres humanos dentro», dijo uno de los acusados de conducir ebrio a un medio local. «Nunca había estado cerca de la muerte y me pareció inquietante. Realmente tengo que tener cuidado al conducir en el futuro, y no debo beber y conducir en la carretera».

Taiwan Punishes Drunk Drivers by Having Them Clean Funeral Parlors https://t.co/HyC3kZt3Qm pic.twitter.com/rKFdlXGdTl — ✪ⓏⒶⒾⓇⓄⓁ✪ (@zairolhamisam) January 20, 2022

Mira también: Yiddá Eslava y Julián Zucchi serán el nuevo jurado de «Yo soy, nueva generación»