“También es nuestra responsabilidad”: Hombre celebra tras hacerse la vasectomía

En la sociedad actual existe mayor conciencia sobre los métodos anticonceptivos, su uso y cómo evitar embarazos no deseados. Esto va de la mano con una mayor educación sexual, que ha hecho que cada vez exista menor tabú en cuanto a algunos prácticas de salud para evitar traer al mundo a un hijo que no se planificó.

Y aunque los métodos para evitar embarazos son más comunes en las mujeres, como las pastillas anticonceptivas. Sin embargo, también existen intervenciones médicas en hombres que son seguras y confiables. Eso lo sabe muy bien el joven Juan Antonio Murillo de Medellín, Colombia, quien recientemente recibió una vasectomía.

Así lo relató en su cuenta en la red social Twitter, donde invitó a otros hombres a sumarse a no temerle a esta cirugía y ser responsables en el ámbito sexual. Y es que, esta intervención quirúrgica hace que los espermatozoides no salgan del organismo, o sea, no existe posibilidad de embarazo.

Tweet que se hizo viral

“Ayer (17 de enero) me hice la vasectomía. Una operación mucho menos invasiva y perjudicial que la que le toca a las mujeres o los terribles efectos secundarios que ellas tienen al planificar con pastillas. Anímense parceros, esta también es nuestra responsabilidad”, escribió Juan Antonio en la publicación.

Este joven saxofonista no creyó que su tuit se volvería famoso en internet, pero así fue. Sin embargo, reiteró que no lo hizo para buscar fama sino para generar mayor conciencia en otros hombres que le temen a estas prácticas.

“Realmente no buscaba likes, ni pensé en que se llegara a hacer viral el tweet. Solo quería compartir mi punto de vista y generar un poco de conciencia y responsabilidad compartida“, expresó el joven.