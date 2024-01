¿También se casa? Así reaccionó Angie Arizaga a la pedida de mano de Alejandra Baigorria

Tras la sorpresiva pedida de mano de Alejandra Baigorria, Angie Arizaga reaccionó al conocer la noticia. Cabe resaltar que ella y Jota Benz llevan una relación bastante sólida hace un tiempo y no se han visto envueltos en escándalos. Por ello, opinó sobre la posibilidad de que también contraiga matrimonio. Conoce qué fue lo que dijeron ambos sobre comprometerse en la siguiente nota.

¿Qué dijo Angie Arizaga?

La exchica reality se mostró emocionada por la sorpresiva pedida de mano de Alejandra Baigorria, pues ambas fueron compañeras en el programa «Esto es Guerra». A pesar que el 2023 se ha caracterizado por ser un año de rupturas amorosas, tal parece que este 2024 inicia diferente en cuanto a las relaciones de la farándula peruana. Y es que el compromiso de la ‘gringa’ de Gamarra con Said Palao ha tomado por sorpresa a muchos. Por tal motivo, Angie Arizaga, quien mantiene una sólida relación con Jota Benz, se animó a opinar al respecto.

«Queremos una familia, queremos hacer una vida juntos. Entonces, vamos por buen camino creo yo. Estoy feliz por Ale y por Said, de verdad me encanta. Es algo super lindo, pero cada uno a su tiempo. Es más, siento que ahorita no es el momento (para casarse) tal vez, porque tanto que la gente lo pide, lo pide y lo pide, no es bonito. Me gustaría que sea en un espacio de nosotros (con Jota Benz). Yo no creo que Jota se sienta presionado, él es muy seguro de sí mismo, pero no hay algo wau (si se comprometieran por presión)», detalló Angie Arizaga sobre la posibilidad de casarse.

¿Problemas en su convivencia?

Angie Arizaga y Jota Benz son reconocidos como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo peruano. A pesar de mantener una relación sólida, no todo es perfecto. La exconcursante de reality reveló algunos desafíos que enfrenta con su pareja debido a la convivencia.

«Lo más chévere es que somos compatibles en todo, pero también en los hábitos como en la alimentación. Cuando quiero comer un pollito a la brasa y lo ves a él con su ensalada; o quieres dormir un día y él dice a entrenar. Son esas cositas, nosotros cuidamos la relación y no tenemos ningún tipo de problema», acotó la recordada ‘negrita’ de Esto es Guerra.