¡Tan enamorada! Milett Figueroa confiesa la importancia de Marcelo Tinelli : «Es el amor de mi vida»

Milett Figueroa, la popular modelo peruana, rompió su silencio sobre su relación con el reconocido presentador argentino Marcelo Tinelli, y dejó a todos boquiabiertos con sus palabras llenas de amor. En una conexión en vivo, Milett confesó abiertamente que, para ella, Tinelli es el amor de su vida.

Milett Figueroa grita su amor a Marcelo Tinelli

Milett Figueroa acaba de abrir su corazón de par en par en una conexión en vivo con el programa «Amor y Fuego». La modelo peruana, conocida por su participación en «Bailando 2023», soltó la bomba: «Conocí el amor. Yo creo que, en mi presente, es el amor de mi vida. Sí (estoy convencida de que es el amor de mi vida), pero es para los dos».

En un ambiente relajado y lleno de buena onda con Rodrigo González y Gigi Mitre, Milett compartió lo felices que están ella y Marcelo Tinelli. «Estamos muy alineados en el amor que tenemos el uno al otro. Él me cuida muchísimo, amo cuidarlo y disfruto todo. Estoy muy feliz», dijo con una sonrisa que se notaba a través de la pantalla.

Mira también: Milett Figueroa reapareció en “Bailando” tras rumores de falsa lesión: “No la he venido pasando bien”

La modelo, que hace poco dejó el «Bailando 2023» por una lesión, también tocó el tema del cariño y la importancia de cuidarse mutuamente en una relación. «Todos necesitamos mimos, amor, cuidado, un compañero, compañera, no nos hagamos los fríos», comentó de manera sincera.

Milett confirma su participación en «Los Tinelli»

Pero eso no es todo. Milett Figueroa tiene más sorpresas para sus fans. ¡Se viene un nuevo reality! Confirmó su participación en el próximo proyecto de Marcelo Tinelli llamado «Los Tinelli». «Al principio no estaba, pero las cosas se han ido dando», aseguró la modelo, visiblemente emocionada.

La confesión de Milett Figueroa no solo hizo vibrar las redes sociales, sino que también dejó a todos hablando sobre este romance que parece ir viento en popa. La noticia no solo la compartió con sus seguidores, sino también con los oyentes de «Amor y Fuego», quienes no tardaron en expresar su apoyo y buenos deseos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prime Video LATAM (@primevideolat)

Mira también: ¡Se convierte en su ‘fan número 1’! Milett Figueroa busca ganarse a la hija mayor de Marcelo Tinelli

«¡Enamoradísima!», gritó Milett Figueroa a los cuatro vientos, confirmando que el argentino Marcelo Tinelli es su amor verdadero. Las muestras de cariño no se hicieron esperar, y los fanáticos de la pareja celebraron este momento de plenitud en la vida de la modelo peruana.

Con esta revelación, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se convierten en una de las parejas más comentadas del momento. Su historia de amor, que empezó hace apenas unos meses, parece tener todos los ingredientes para ser un verdadero cuento de hadas.

En resumen, Milett Figueroa ha dado un paso al frente y ha gritado al mundo su amor por Marcelo Tinelli. Una confesión que, sin duda, seguirá generando titulares y alegrando a sus fans. El nuevo proyecto ‘Los Tinelli’ promete mostrar aún más de esta historia de amor que tiene a todos encantados.