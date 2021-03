Tanzania no comprará vacunas contra el virus porque no cree en él

Compartir Facebook

A diferencia de otros países, Tanzania ha demostrado que no cree en la pandemia ni el remedio para ello, es por ello que, mostrándose firmes en su posición, no comprarán vacunas contra la COVID-19.

Así lo dio a conocer el Ejecutivo del país, que ni siquiera hace un conteo de infectados y fallecidos por la enfermedad, además de que ya dejaron de hacer pruebas de descarte.

La razón de este alboroto se debe a que el presidente de la nación decidió que la gente ‘viviera tranquila, sin miedo y pueda confiar un poco más en Dios’.

Pese a que fue una decisión radical, ningún miembro del gobierno ha cuestionado al presidente tanzano, pero sí que lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro de Investigación sobre Población y Salud en África, sostuvo que la actitud del Gobierno tanzano frente a la pandemia permitió que el nuevo coronavirus se propague sin control.

«La gente que vive en Tanzania no está preparada, ni protegida. No hay protocolos sobre lo que se debe hacer si alguien cae enfermo. La mayoría hace vaporizaciones con remedios naturales para prevenir la COVID-19, pero eso no impide que el virus se transmita de persona a persona. El segundo gran problema es el impacto en el personal sanitario”, enfatizó.

El dato

Tanzania tampoco contó con cuarentena obligatoria para contener al virus y sus escuelas, eventos deportivos y religiosos siguieron como de costumbre todo este tiempo.

