¡TAS TAS TAS! Alianza Lima reclama walkover ante Sporting Cristal: ¿cuándo será la audiencia?

¡TAS molesto! El inicio de la Liga 1 2023 tuvo una serie de contratiempos. La disputa por los derechos de transmisión del campeonato peruano estuvo al rojo vivo, por lo cual, una serie de equipos optaron por no presentarse a jugar la primera fecha del torneo. Uno de esos cuadros fue Alianza Lima, quien tuvo que haber jugado ante Sporting Cristal, pero al no asistir perdió por walkover. Los directivos blanquiazules no se quedaron de brazos cruzados y elevaron su queja al TAS, máximo ente deportivo, y ya conocen la fecha de la audiencia.

Alianza Lima en el TAS, una vez más

El pasado 5 de febrero se disputaba la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Debido a varios factores, lo que fue la primera fecha terminó siendo la tercera en el fixture, por lo cual, Alianza Lima y Sporting Cristal se verían las caras.

Sin embargo, debido al problema con los derechos de transmisión, los íntimos optaron por no presentarse en el Alberto Gallardo. Esto originó un walkover en contra para Alianza Lima, quienes no quedaron conformes con ello. Ante la negativa hace unos meses de reprogramar el partido por parte de la Federación Peruana de Fútbol, los victorianos no dudaron en ir al TAS para revocar el resultado.

Desde el máximo ente deportivo de arbitraje ya anunciaron cuando será la fecha de la audiencia. Alianza Lima reclama ante el TAS la reprogramación de su encuentro ante Sporting Cristal, ya que alegan que se debió a temas extradeportivos.

“Alianza Lima va al TAS en búsqueda de revocar el ‘walkover’, partido perdido 3-0 vs. Sporting Cristal -a inicios del campeonato- en la disputa por los derechos de transmisión. Se fijó audiencia para el 9/10 en el asunto TAS 2023/A/9533″, sostuvo el abogado Marcelo Bee Sellares, en sus redes sociales.

@ClubALoficial va al TAS en busqueda de revocar el "walk over", partido perdido 3-0 en su partido vs @ClubSCristal a inicios del campeonato, en la disputa por los derechos de transmisión.

¿Cómo va la tabla?

La audiencia fijada por el TAS para el próximo 9 de octubre puede ser decisiva. Tras una serie de malos resultado y un bajón futbolístico, Alianza Lima perdió la gran diferencia en el acumulado y, a la fecha, solo le lleva 1 punto a Universitario. El tercer equipo de la tabla acumulada es Sporting Cristal, involucrado en el caso.

Los blanquiazules son líderes con 55 puntos, mientras que los cerveceros tienen 53. Sin embargo, de reprogramarse el encuentro, Sporting Cristal pasaría a tener 50 unidades y de ganar Alianza Lima el partido, sería líder absoluto con 58.

Sin duda, el campeonato local se pone cada vez más interesante y los equipos luchan palmo a palmo por inscribir su nombre en la gran final. Alianza Lima acude al TAS como última opción y si le da la razón, el sueño del “tri” podría estar más cerca que nunca.