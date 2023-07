“Nunca se dice nunca”, Tatiana Astengo no descarta retomar su papel de ‘Reyna Pachas’

Tatiana Astengo habló sobre su participación en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ y no descartó volver a interpretar a Reyna Pachas en un futuro.

Muchas personas recuerdan a la popular Reyna Pachas en ‘Al Fondo Hay Sitio’, pues ha sido un personaje que generó una gran cantidad de seguidores. Esto debido al gran carácter que este personaje tenía, pues es lo que le destacaba de entre los demás.

Durante las ocho temporadas de la serie Tatiana Astengo no dejó de sorprender a los espectadores con sus ocurrencias. Es por eso que cuando anunciaron el regreso de la serie muchos espectadores esperaban que la actriz vuelva a interpretar su papel, pero esto no fue así.

Mira también: “Estoy muy bien con ellos”, Milett niega su posible salida de ‘Bailando 2023′

Sin embargo, para sorpresa de muchos, recientemente la actriz se pronunció sobre su papel en la serie dejando abierta la posibilidad de su regreso.

¿Qué dijo Tatiana Astengo?

La actriz brindo una entrevista para ‘Más Espectáculos’ de América TV, pues regresó a Perú tras estar varios meses en España. Las cámaras de América TV no perdieron la oportunidad en preguntarle si le gustaría retomar su papel de Reyna Pachas en la serie. Por lo cual la actriz no dudó en dejar abierta la posibilidad de volver a la icónica serie.

“Como actriz a mí me gusta actuar aquí y allá, por su puesto en buenas condiciones, entonces, nunca se dice que no. Pero, compaginar ya lo veo más complicado, no sé, (faltaría) organización”, expresó.

Mira también: “No fue por culpa de terceras personas”, Rauw Alejandro aclara su ruptura con Rosalía

Tatiana también se mostró profundamente agradecida por el cariño que sus seguidores le muestran en las redes sociales. Sobre todo por el afecto que recibe en relación a las icónicas frases que destacaban a su personaje dentro de la serie, como «¡Avestruz!» y «¡Basuuura!».

“Agradezco muchísimo a todas las personas por el cariño, por las frases, por las anécdotas que me sigue festejando cuando a veces posteo alguna cosita. La gente me da tanto cariño que como actriz, estoy agradecida”, agregó.

Actuó en series en el extranjero

Asimismo, la actriz reveló que mientras estuvo en España, participó en tres series internacionales que serán emitidas en destacadas plataformas de streaming como Starzplay, Netflix, entre otras. “Uno está en Star Play, otro que está por estrenarse llamado ‘Honor’ con Dario Grandineti, actor argentino, toda la serie se ha rodado en Sevilla, linda. Luego vendrá una para Netflix, pero todavía no puedo revelarlo”, comentó.