«Yo lo tenía claro», Tatiana Astengo revela por qué decidió no tener hijos ¿Qué dijo?

La reconocida actriz Tatiana Astengo reveló en una entrevista con Juliana Oxenford los motivos que la empujaron a no tener hijos y dedicarse exclusivamente a su carrera profesional.

La artista confesó que jamás sintió el llamado de la maternidad y prefirió enfocarse en sus proyectos personales antes que el de traer a un ser al mundo.

Sin medias tintas

Tatiana Astengo dejó a más de uno sorprendido con su decisión de no ser madre no a mediano ni largo plazo pues es algo que siempre tuvo claro y jamás pasó por su cabeza formar una familia.

«Yo tenía claro que no quería ser madre desde joven», empezó diciendo la actriz.

Fue ahí donde Juliana le preguntó si tenía algo que ver el que sienta su pérdida de independencia el tener un hijo pues es evidente que demanda mucho más tiempo y atención de la madre.

«Si obviamente te quita el tiempo yo estaba tan enamorada de mi carrera, tan claro lo que quería hacer y me queda corto el tiempo para seguir aprendiendo y seguir viviendo», aseveró.

Asimismo, confesó que no quería traer hijos al mundo para llevarlos a la incertidumbre de su carrera por lo que prefirió asumir los riesgos sola.

«Con hijos o sea, arrastrarlos a esta incertidumbre que es esta carrera me parecía bastante poco inteligente», recalcó.

Finalmente, afirmó que jamás se despertó con las ganas de ser madre en ninguna de las etapas de su vida y que incluso tiene pensado que considera el hecho de adoptar en caso se de la oportunidad.

Esto para brindarle a todo el amor, atención a niños que realmente lo necesitan por no tener una imagen de figura permanente.

No descarta volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’

Tatiana Astengo, quien se encuentra en el Perú luego de varios meses de trabajar en España, fue consultada si le gustaría regresar a darle vida a Reyna Pachas en la décima temporada de la serie América TV y no lo descartó por completo.

“Como actriz a mí me gusta actuar aquí y allá, por su puesto en buenas condiciones, entonces, nunca se dice que no. Pero, compaginar ya lo veo más complicado, no sé, (faltaría) organización”, reveló.

La actriz nacional también se mostró muy agradecida por todo el cariño que le envían sus seguidores en sus redes sociales y que se alegran con las frases que inmortalizó la actriz dentro de la familia Gonzales Pachas, tales como ¡Avestruz! y ¡Basuuura!.

“Agradezco muchísimo a todas las personas por el cariño, por las frases, por las anécdotas que me sigue festejando cuando a veces posteo alguna cosita. La gente me da tanto cariño que como actriz, estoy agradecida”, expresó de forma sincera.