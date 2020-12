Taxista ‘pepea’ a DJ y le roba equipos valorizados en 10 mil soles

Compartir Facebook

Un taxista decidió ganarse la confianza de un DJ de 24 años y le robó en su propia casa en San Juan de Lurigancho, después de doparlo. El sujeto cogió todos sus equipos musicales, llevándose más de 10 mil soles.

La víctima identificada como César Huanio Ricopa conocido como “DJ César” se contactó con el taxista “Maikol”, quien lo trasladaba a distintos lugares desde hace 8 meses. Sin embargo, el sujeto se aprovechó de la confianza ganada para llevar a cabo el robo.

Según las cámaras de seguridad, César Huanio ingresó a su vivienda junto a “Maikol” y una chica el 23 de diciembre. Dentro del edificio, estuvieron bebiendo luego, al retirarse la mujer, no se acuerda de nada.

“Tomamos un par de cerveza y a las 10:50 de la noche, por el toque de queda, la chica se fue. La acompañamos y al regresar no me acuerdo de nada. Me quedé dormido en mi cama”, mencionó la víctima.

César Huanio estuvo dopado por 28 horas en su propia casa. Al levantarse, se dio con la sorpresa que se llevaron su mezcladora, teléfono, laptops y sus ahorros. La víctima encontró sus pertenencias siendo ofrecidas en Facebook. Cuando quiso contactar con el vendedor, lo bloqueó.

“DJ César” estuvo trabajando durante la pandemia animando eventos virtuales como bautizos y matrimonio. Ahora, no puede seguir ganando dinero, pues el sujeto se llevó sus herramientas de trabajo.

