Taxista ruega a policía: “¡No, por favor, te lo pido de rodillas!”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un vídeo viene circulando por redes sociales, donde se ve a un chófer, rogando para que no se lleven su auto, la cual es su herramienta de trabajo.

En plena vía Evitamiento, en la provincia de Trujillo, chófer conmueve hizo de todo para que policías, no se pudieran llevar su carro, cuando al parecer habría cometido una infracción.

“¡Mi carro, nooo! Ya no lo voy a sacar, no pueden… No, por favor, te lo pido de rodillas. Péguenme (mejor), es mi única herramienta de trabajo”, se oye en el video.

La Policía Nacional, opto solo por buscar sus llaves dentro del vehículo, mientras el dueño del carro, seguía pidiendo hasta de rodillas, que su auto no se lo lleven. Asimismo, en el vídeo se muestra al hombre sin mascarilla, lo cual hacia más complicada la labor del policía.

MIRA TAMBIÉN: Perrito se vuelve viral tras saber que se quedara solo

En toda la intervención, el chófer no pudo conseguir su cometido y la Policía Nacional, no dudo en completar su trabajo.Personas grabaron este hecho y no dudaron en subirlo a redes sociales para dar a conocer lo ocurrido.

Por último, en el video se también, el chofer, empieza a gritar que quieren golpearlo y lo insultan.“Pégame pues, pégame, no me insultes”, dice el hombre al policía tras poner resistencia por llevarse su auto.

Tras varios minutos de forcejeo, la Policía Nacional, logra subirse al auto, le ponen la mascarilla al hombre y lo evacuan a unos metros más atrás ya que los policías comentaban que se iba a tirar encima del carro.

“Ya, tranquilo, ponte más atrás… vete más atrás”, se le escucha a un Policía, mientras a empujones se lo lleva a una zona segura.

Lo último que se supo de este acontecimiento, es que su auto se quedó retenido y que, al hombre tras varios minutos de llevarse su auto, pudo calmarse y dirigirse hacia la comisaria.