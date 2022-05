“Te amo también mi Fer”: Gian Marco y el tierno mensaje a su futura nuera

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Gian Marco declaró hace algunos días que está más que feliz con la relación que mantiene su hija Nicole con la fotógrafa en México, Fernanda Piña.

En esta oportunidad, el cantante peruano publicó una fotografía en el que muestra con su primogénita. En la misma publicación llena de elogios a su hija, pero lejos de olvidarse de Fernanda, también le envió un cariño mensaje.

También puedes ver: Anthony Aranda volvería hoy a ‘Esto es Guerra’ tras recuperarse de su lesión

“Ella❤️ Su mirada, sus abrazos, su mano en la mía… Me conversa y en cada palabra suya aprendo más de la vida y ella de las mías. Tenemos la misma luna🙏🏼✨ Te amo China de mi alma. Orgulloso de todo lo que estás logrando”, escribió Gian Marco a su hija.

En el mismo comentario, pero líneas más abajo aprovechó para celebrar a su futura nuera. “#nota: la mejor fotógrafa del planeta (mi otra hija) tomó la foto. Te amo también mi Fer!! @ferpineapple.jpg”.

También te puede interesar: Ricardo Mendoza reveló que fue maltratado por María Pía Copello

Gian Marco feliz por su hija: “siempre digo que prefiero tener nuera que yerno”

El cantante peruano Gian Marco concedió una entrevista al programa ‘Día D’ y habló sobre las anécdotas en su carrera profesional, su concierto en Perú y la relación que mantiene con sus hijos. Sobre este último, comentaremos en esta nota.

Gian Marco recordó la vez que su hija mayor, Nicole, abrió su corazón y le contó que tenía una enamorada. “Estoy muy orgulloso de Nicole, su valentía, su honestidad y por los ‘huevotes’ que tuvo que decir lo que sentía. Mira, yo he leído las cosas más lindas y las más terribles que te puedes imaginar”, dijo en un comienzo haciendo referencia a los comentarios de la gente en redes sociales.

“Cuando la escuché hablar, era como si me estuviera contando… como lo que era, no quiero decir que era algo normal porque era algo normal, era amor. Cuando conocí a Fer, su novia, me volví loco, a parte siempre digo que prefiero tener nuera que yerno. Así que, si hay un padre o madre que me está oyendo, que intuye, siéntate con tu hijo a hablar porque para eso tuviste hijos”, agregó.

Mira también: Madre, padre e hija se graduaron de la universidad el mismo día