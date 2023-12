«Te apoyo batedía»: Usuarios se ponen del lado de Jonathan Maicelo al mostrarse feliz con sus negocios

A pesar de los últimos escándalos entre Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos, muchos internautas le han mostrado su respaldo al boxeador. En ese sentido, resaltan que el deportista ha salido desde abajo y ha crecido con su emprendimiento él solo, pues ha logrado el éxito sin necesidad de ningún escándalo. Cabe resaltar que actualmente Jonathan Maicelo se encuentra enfrentando acusaciones de su expareja Samantha Batallanos por agresión física psicológica. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios respaldan a Jonathan Maicelo

En medio de la polémica entre Jonathan Maicelo y su expareja Samantha Batallanos, muchos usuarios han decidido mostrar su respaldo hacia el boxeador. A pesar que el deportista haya sido denunciado por violencia física y psicológica contra la modelo, con quien tuvo una relación sentimental, los internautas resaltaron otros aspectos sobre él. Por tal motivo, lo desligaron de los problemas que tiene actualmente y resaltaron su éxitos empresarial.

«Maicelo ha salido de abajo, le deseo lo mejor», «Maicelo es empresario», «Obvio lo apoyamos a Maicelo», «Vamos Maicelo, te apoyo», «Esa chica no te merece», «Yo te apoyo, batedía», «Es exitoso, un deportista que se hizo solo desde abajo», «Esa mujer se metió con él para buscarle dinero y fama», «Sigue adelante Maicelo», fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales.

Samantha Batallanos habló sobre su nuevo galán

En una intensa conversación entre Rodrigo González, conocido como Peluchín, y Gigi Mitre, Samantha fue cuestionada sobre las imágenes que la mostraban besándose con un misterioso hombre. Peluchín sugirió que Samantha estaba en proceso de superar la relación conflictiva que tuvo con Jonathan Maicelo. «Se te ha visto besándote con un chico. Allí están las imágenes (muestra el video) que te han preguntado y tú dijiste que no. Me imagino porque no sabías hasta dónde han llegado las imágenes», comentó Peluchín.

«Me puse nerviosa, la verdad. Me puse nerviosísima. Como yo ya lo he dicho. Yo soy una mujer soltera» Peluchín, fiel a su estilo, comenzó a lanzar más preguntas sobre el misterioso galán: «Estamos de acuerdo, que te chapes a todos. Pero mejor, todavía. ¿Pero de dónde salió?, ¿quién es él?». Samantha prefirió no dar muchos detalles: «Me lo tengo que reservar. Eso sí no lo puedo decir, por respeto a las personas involucradas», contó la modelo.