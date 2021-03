“Te espero allá abajo”: El último chiste de ‘Don Ramón’ a ‘Kiko’ días antes de morir

Compartir Facebook

Los personajes de El Chavo del 8 dejaron innumerables anécdotas en los siete años que la serie se emitió en la televisión abierta. En ese tiempo, los actores llegaron a generar un fuerte vínculo, pero también hubo internas y desencuentros, según ellos mismos han revelado con el paso de años.

Una de las amistades que más se destacó fuera de la pantalla fue la de Don Ramón y Kiko. Este último dio a conocer el último chiste que le hizo su compañero antes de morir.

Durante una transmisión en vivo de Instagram, ‘Kiko’ relató cómo fueron los días finales del cómico y contó que, en una de las últimas visitas que le hizo a ‘Mochito’, quien estaba atravesando un cáncer de estómago, lo vio en un estado muy delicado.

A causa de su salud, dijo, era consciente de que aquella era la última vez que se veían en vida antes de que él emprendiera una gira que tenía pautada por varios meses.

El humorista compartió pantalla con la hija de Ramón, Carmen Valdés, y recordó ese episodio. “Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena”, expresó.

“Lo vi, muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, rememoró.

En ese instante, según el hijo de Doña Florinda en la serie mexicana, intentó consolarlo y hacerlo sentir mejor.

“Cuando te llega la noticia, ya sabes que es oficial. Recibí una foto suya, estaba sentado, me quedé mirándola y sin palabras. En ese momento, recordé tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”, manifestó Villagrán, que no pudo asistir al sepelio porque estaba de viaje por trabajo.

