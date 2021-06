“Te extraño bebé”: El romántico mensaje de Fabio Agostini a Paula Manzanal

Compartir Facebook

El español Fabio Agostini volvió a tirarle maicito a la modelo Paula Manzanal. El exchico reality no deja de mostrarse cariñoso en redes sociales desde que la influencer viajó a España.

“Sorry, yo can’t buy class”, escribió la modelo peruana en una sus recientes fotos publicadas a través de Instagram, que en español significa “perdón, tú no puedes comprar la clase”. Como es costumbre, cientos de likes inundaron su publicación, sin embargo, el comentario de Fabio Agostini saltó a la vista de todos.

“I miss you, baby” escribió el canario, es decir “te extraño, bebé”. En la publicación también le comentó una de sus mejores amigas, la modelo Jamila Dahabreh: “Yeah baby bella”.

Recordemos que Paula Manzanal viajó a España para despejar su mente. La ‘rubia’ aprovecha en disfrutar sus días junto a su pequeño Valentino.

Fabio Agostini chotea Mayra Goñi en redes por Paula Manzanal

Luego que Paula Manzanal afirmó que ya no quiere saber nada de Fabio Agostini y descartó un reencuentro en Madrid (España) por retomar su amistad con la actriz Mayra Goñi, el español sorprendió a propios y extraños al dejar de seguir a su expareja en Instagram.

Fabio señaló en el programa ‘América Hoy’ que no hizo nada malo, pero decidió dar ‘unfollow’ a Mayra: “Yo no me siento culpable de nada, es que no he hecho nada malo. Mira, Paula, Mayra; dejar de seguir… Yo no tengo ningún problema con ella pero ya la dejé de seguir”.

“Que nos hayamos seguido no significa nada. No tenemos nada, ella está haciendo su vida y yo la mía, yo he estado con Paula conociéndola”, dijo Fabio que le dedicó un mensaje a la ex de Ignacio Baladán: “Obviamente no estamos enamorados, nos estamos conociendo nada más. Pero quiero que sepas que solo tengo ojos para ti. Yo no he hecho nada, yo aquí soy la víctima”.

Fabio Agostini admitió que la culpable de la ‘reconciliación’ es Macarena Vélez, quien lo hizo conversar con Goñi a través de una videollamada. “La saludé, que estaba en Miami haciendo sus cosas, que me alegro que le vaya bien y poco más, después le pasé el móvil a Macarena y ya está. Al día siguiente ella me estaba siguiendo en el Instagram y yo la seguí”.

