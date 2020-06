¿TE GUSTA LA PASTELERÍA? TE EXPLICAMOS LOS PASOS BÁSICOS PARA CONVERTIR TU PASIÓN EN UN NEGOCIO

Compartir Facebook

El confinamiento también ha logrado que muchos peruanos se interesen en la elaboración de postres, lo que se ha demostrado en la búsqueda online de miles de recetas para elaborar en casa. Según Google, las búsquedas relacionadas a pastelería se incrementaron en 300% en los últimos 3 meses. Existe una variedad de queques, cupcakes, galletas y tortas que se pueden hacer en casa, y muchos han descubierto que su pasión hacía la pastelería puede abrir las puertas a un verdadero negocio.

Este rubro puede resultar muy rentable y prometedor. “se puede empezar con poco capital y desde casa, con materiales de fácil acceso. Recomiendo desde el inicio trabajar con ingredientes profesionales de pastelería. Así será más sencillo estandarizar tus recetas y mantener siempre la misma calidad a medida que vaya creciendo tu emprendimiento”, señala Melissa Arancibia, gerente de marketing de Puratos, quien asegura haber conocido muchas historias de éxito que comenzaron en la cocina de casa. Por ello, si buscas ingresar a este maravilloso mundo de la pastelería, toma en cuenta los siguientes consejos.

1-EVALÚA LO QUE NECESITAS. Aunque no es necesario tener todos los equipos de cocina de última generación para tener éxito, sí es primordial contar con lo básico: un horno en óptimas condiciones; de seguro tu cocina ya viene con uno que puede elevarse hasta los 300 grados centígrados, este va perfecto con tus necesidades. Una batidora de mano es suficiente para comenzar a elaborar tus recetas y siempre considera contar con una balanza gramera, recuerda que en pastelería las recetas deben ser exactas.

2-INGREDIENTES DE CALIDAD. Evalúa los postres que son tu fuerte y asegúrate de tener los ingredientes necesarios. Infórmate en los mercados locales sobre dónde conseguir a menor precio (usualmente al por mayor), esto te ahorrará dinero y tener inventario suficiente para incrementar tu producción. Busca alternativas con ventajas adicionales para estandarizar tus productos como son las premezclas, cremas vegetales, y coberturas de chocolate que te ayuden a economizar tiempo, dinero, y aumentar el tiempo de vida de tus productos. A través de Lumingo.com Puratos vende ingredientes listos para panadería, pastelería y chocolatería.

3-HAZ TU PRESUPUESTO. Los productos que puedes preparar y vender son infinitos, depende de tu creatividad y el nivel de complejidad. Pueden ser queques, galletas, tortas, cupcakes, postres peruanos, chocolates artesanales, chocotejas, alfajores, etc. Por ello, hay que tener en cuenta los costos para plantear muy bien tu presupuesto. No pases por alto este punto. Debes tomar en cuenta los costos directos (insumos, ingredientes, horas de trabajo) e indirectos (luz, gas, teléfono, etc.) para asegurarte de que estés generando ganancias. Busca inicialmente asesoramiento de amigos o familiares que sepan de finanzas, contabilidad y costos. Investiga y aprende de nuevas herramientas para planificar mejor tus cuentas, poner los precios y redistribuir las ganancias.

4-MARCA LA DIFERENCIA. Crea tu marca y personaliza tu presentación. Recuerda que “todo entra por los ojos” y aunque el sabor es muy importante, puedes ayudar a crecer tu negocio con una presentación impecable que te ayude a trasmitir la esencia de tu negocio. Hoy, puedes usar las redes sociales para promocionar tus productos, toma buenas fotos de tus mejores recetas y elaborar un perfil atractivo. Invita a tus amigos y familia a compartir tus redes y así generar mayor impacto; ellos serán tus primeros clientes.

5-ACTUALÍZATE. Puedes encontrar muchos cursos online sobre pastelería, masas, cremas, uso de chocolate, entre otros. Debes innovar con nuevas recetas y tendencias del mercado. Recuerda que es importante formalizar tu negocio, evalúa el tipo de negocio, lugar de trabajo, las obligaciones que tendrás y los beneficios que recibirás por parte del Estado al ser formal. Esto puede ahorrarte futuros problemas y siempre es mejor empezar con todo en orden.

Finalmente, ten en cuenta los protocolos y medidas de bioseguridad e higiene que exigen las autoridades por la salud de tus futuros clientes. Recuerda el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos, uso de guantes y limpieza frecuente en tu ambiente de trabajo. ¡Si lo haces y comunicas correctamente tu público tendrá la seguridad y confianza de poder comprar tus productos!