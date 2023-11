«Te has ganado el corazón de todos» Javier Masías dedicó tiernas palabras a Carolina Braedt

Javier Masías, uno de los jurados de «El Gran Chef Famosos» y popular por su seriedad al evaluar los platos de los participantes, demostró su lado más sensible. Él se animó a dedicarle tiernas palabras a la nueva concursante del programa, Carolina Braedt. Incluso, sostuvo que en poco tiempo se había ganado el corazón de muchos en el programa. Ante ello, la participante se acercó al jurado protagonizando un emotivo momento en el reality culinario. ¿Qué fue lo que dijo Javier Masías? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Una aventura fenomenal”: Renato Rossini Jr es eliminado para siempre de “El gran chef famosos”

Javier Masías dedica tiernas palabras a Carolina Braedt

El estricto jurado de «El Gran Chef Famosos» demostró su lado más sensible al dedicarle tiernas palabras a la nueva participante del programa , Carolina Braedt. En un emotivo momento, Javier Masías elogió a la nueva concursante y reconoció que se había ganado el corazón de muchas personas en el programa en un corto tiempo. Ante ello, muchos usuarios comentaron al respecto respaldando lo mencionado por Javier Masías.

«Has llegado a la competencia por apenas unos días y te has ganado el corazón de todos los jueces, el conductor, los camarógrafos, el que abre la puerta y el público en su casa. Creo que eso tiene que ver con que eres un ave muy extraña para la televisión. Eres una chica joven, extremadamente inteligente, empática, sensible y tienes recursos para resolver. Encima, eres guapa, que normalmente la gente se fijará en eso primero, pero acá ya sabemos que eso no importa. Te agradezco haber venido a esta competencia», sostuvo Javier Masías.

También te puede interesar leer: “Un maestro y una mamá de pericotitos” Javier Masías elogia el desempeño de jurados de ‘El Gran Chef’

Elogió a sus compañeros del jurado

En otro momento, el reconocido jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, Javier Masías, brindó una entrevista para Julio César Luna en su canal de YouTube. Ahí reveló detalles de lo que sucede detrás de la pantalla elogiando el desempeño de sus compañeros de trabajo Nelly Rosinelli y Giacomo Bocchio.

@julio.cesar.luna @Javier Masias nos habla sobre el rol que desempeña como el “Jurado Masias” dentro de @El Gran Chef Famosos Perú 🤭 ♬ sonido original – Julio Cesar Luna

«Giacomo por ejemplo es un gran cocinero. Pero, además es un apasionado de la técnica. Le vuela la cabeza eso y lo otro que le vuela la cabeza es la pedagogía de la cocina. Enseñar a cocinar. Entonces, creo que por eso está muy bien dado el título de Maestro Giacomo», dijo Javier Masías sobre su compañero.

«Y Nelly, es en efecto, esta señora maravillosa que sonríe y que en verdad todo el día se esta riendo. Y todo el día está viéndole el lado bueno a las cosas. Es efectivamente la mamá de los pericotitos y ella llega ahí por su carisma natural», fueron las palabras del jurado para su compañera.