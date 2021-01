¿Te interesaría un programa sobre la vida de Nicola? El modelo amenaza con lanzarlo

Compartir Facebook

El “chico reality”, Nicola Porcella, está pensando en grande para este 2021, ya que tiene en mente realizar un programa acerca de su vida, donde contarán experiencias en todos los años que tiene en televisión.

En una entrevista para un programa de espectáculos, el “Capitán Histórico” reveló que la próxima semana estrenará en redes sociales un espacio que conducirá y dará detalles de su vida antes de ser conocido.

“Es una parte que no se conoce de mí, porque todo el mundo me conoce de los 8 años que trabajé en ‘Esto es guerra’, de las telenovelas, pero no conocen esa parte de mí o lo que sucedía cuando se apagaba el televisor. Entonces voy a empezar a contar un poquito mis experiencias. Tengo varios proyectos como en producción, me verán cargando mis cables y redes sociales”, mencionó Nicola Porcella.

Como se recuerda, el “chico reality” aún no tiene nada concreto con el programa de competencia mexicano, “Guerreros 2020”. A pesar de haberse ganado un público en el país azteca, aún no lo han llamado para renovar.

Sin embargo, Nicola no se ha “bajoneado” y está dispuesto a perfeccionar su actuación en la escuela CEA de Televisa. El “Capitán Histórico” está solo a la espera de la respuesta para seguir enriqueciendo su carrera.

