«Te llevo muy adentro», Nicola se despide de su hijo para volver a México

El ex ‘chico reality’ vuelve a México para continuar con sus proyectos personales no sin antes dejar un extenso mensaje de despedida a su hijo a quien extraño todo el tiempo que estuvo fuera.

Como ya se sabía el popular ex capi había anunciado que volvería a tierras charras para continuar trabajando pues solo vino unas cuantas semanas a Perú para poder reencontrarse con su hijo quien fue a quien más extraño en todo el tiempo que estuvo en México.

A través de sus redes sociales Nicola anunció que había llegado a México su segundo hogar como suele llamarlo pues por el tiempo de estadía ha logrado entablar lazos con diferentes personas en el país azteca.

“De vuelta a mi 2da casa: México”, fue la descripción del modelo luciendo bastante feliz.

Sin embargo, no todo sería felicidad pues dejaba en Perú a su hijo Adriano a quien le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales conmoviendo a sus miles de seguidores.

“Te quiero comunicar que me estoy despidiendo, pero a pesar de la distancia, te llevo muy dentro. Y escuchando los sentimientos, me voy a despedir de las viejas amistades para ver si puedo progresar en otras ciudades, nuevas oportunidades”, señaló Nicola Porcella.

Y es que para el influencer no le resulta nada fácil dejar a su hijo quien esta en la mejor etapa de su vida y el no tener a su padre cerca entristece bastante al ‘ex chico reality’.

“En la mañana con los rayos del sol, me visitará el brillo de tu rostro, pero en la noche, sufriré de nostalgia, porque mis sueños me hablan de ti. Todos los días andaré con tu retrato, para recordar lo que ahora te propongo. Que si me esperas por algún tiempo. Verás que de nuevo me tendrás aquí”, finalizó.

Johanna San Miguel se vacila y llama ‘chipi’ a Nicola Porcella

En el programa ‘Estás en todas’, la rubia fue entrevistada y dio su opinión sobre la relación de Angie y Jota y no dudó en referirse al ex de la ‘negrita’.

La actriz habló del supuesto embarazo de la ‘negrita’: “Yo creo que sí”, a lo que ‘Choca’ también indicó que tiene sus sospechas debido a las caderas de la modelo y Johanna respondió: “Cuando las mujeres estamos embarazadas se nos anchan las caderas es parte de la naturaleza, estás esperando un bebé. Creo que, porque Jota siempre está abrazándola, siempre está como cuidándola”, comentó.

“Me muero la chica está embarazada de Jota, me muero, qué suerte la de Angie. No entiendo cómo Angie Arizaga después de hacer estado con Nicola ‘Chipi Porcella puede estar con tremendo mamut”, indicó la ‘chata’, mientras que el conductor solo atinó a reírse.