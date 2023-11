“¿Te olvidas de que yo soy Leslie Shaw?”: “Gringa” se defiende de ataques ante polémica con Emilio Jaime

¿Tú sabes quién soy yo? Leslie Shaw, una vez más, se encuentra en el ojo de la tormenta. El último fin de semana tuvo un enfrentamiento con Emilio Jaime, ya que según el cantante, la “rubia” no lo dejó subir al escenario para mostrar su performance. Ante esto, la ex de Mario Hart fue invitada a “Amor y Fuego” para dar detalles al respecto y, fiel a su estilo, respondió con todo.

Leslie Shaw y la queso

Una nueva polémica de Leslie Shaw remece la farándula nacional. El último fin de semana, la artista urbana se presentó en el “Future Vision Fest” al igual que Emilio Jaime, sin embargo el exchico reality no se pudo presentar.

Según señaló, Leslie Shaw no respetó los horarios y se metió a cantar en su lugar, lo cual desató un fuerte conflicto entre el equipo de cada uno. Tras este incidente, la ex de Mario Hart declaró y, como de costumbre, tuvo declaraciones polémicas y muchos la tildaron de “soberbia”.

“Mucha gente me ha escrito y he leído comentarios también. Incluso de fans tuyos, tus seguidores, dicen que no les ha gustado la forma en que has respondido. Tu actitud algunos lo han visto como soberbia, otros como malcriada. Yo creo que hay un poco de show en tu actitud, pero quiero que respondas porque ha mucha gente sí le molesta”, cuestionó Gigi Mitre a la “gringa”.

Ante esto, y fiel a su estilo, Leslie Shaw no se quedó callada y respondió fuerte y claro a todos sus críticos. Dejando una frase para el recuerdo, la “rubia” no dudó en mandar una “chiquita” para sus detractores.

“¿Tú te olvidas que yo soy Leslie Shaw?”, empezó diciendo. “Yo he cambiado. Antes tenía un manager que me controlaba, pero ahora soy libre. Seguramente mi seguridad le causa malestar a gente envidiosa, pero yo nunca he hecho caso a las redes sociales ni a gente que me diga cosas negativas”, acotó la cantante.

¿Qué pasó entre ambos?

El último fin de semana, durante el Future Vision Fest, se produjo un incidente en el que ambos artistas tenían previsto actuar. El equipo de Emilio Jaime acusó a Leslie Shaw de no seguir el orden de presentación del festival. Se había establecido que Emil actuaría de 9:00 a 9:30 pm, mientras que la expareja de Mario Hart cerraría el evento.

Sin embargo, el evento tuvo un retraso de 30 minutos y según testigos, Leslie Shaw subió en el horario que le correspondía a Emilio Jaime. El equipo de Leslie Shaw habría presionado para que se respetara su horario programado, lo que resultó en que Emilio Jaime no pudiera llevar a cabo su presentación. Esta situación causó la incomodidad del joven, quien optó por retirarse del evento sin presentarse ante el público.

Emilio Jaime expresó su disconformidad y se acercó a los organizadores para expresar su malestar debido al incidente. Tras no atender a su reclamo, Emilio Jaime se retiró y declaró a la prensa.

“Era mi horario y ella (Leslie Shaw) se metió, los organizadores no han dicho nada, solo que ella quería cantar antes que yo, yo ya estaba listo (para el show), para que vean (…) pregúntenle a ella”, señaló Emilio Jaime.