«¿Te pica? Ráscate» Jazmín Pinedo y su fulminante mensaje contra Magaly Medina

La conductora de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo, se pronunció ante las críticas de Magaly Medina contra el lujoso departamento de Alejandra Baigorria y Said Palao. Ella no dudó en arremeter contra la popular ‘Urraca’ mencionando que los tiempos han cambiado y que no hay necesidad de publicar los gastos financieros de las personas. Conoce qué fue lo que dijo la ‘Chinita’ sobre Magaly Medina en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¿El padre de Alejandra Baigorria no reconoce a Said Palao como dueño del depa?: «Es la casa de mi hija»

Jazmín Pinedo fulmina a Magaly Medina

Durante la transmisión de su programa ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo se fue contra Magaly Medina por criticar la compra del lujoso departamento de Alejandra Baigorria y Said Palao. La popular ‘Chinita’ arremetió contra la ‘Urraca’ refiriéndose a que los tiempos han cambiado y que una pareja puede compartir los gastos como mejor le parezca. Ante ello, lanzó un mensaje de empoderamiento hacia las mujeres alegando que ellas pueden comprarse lo que quieran sin la necesidad de depende de otra persona.

La conductora de "Más Espectáculos", Jazmín Pinedo, salió a defender a Alejandra Baigorria de comentarios negativos en alusión a Magaly Medina. "Si te pica, rascate", dijo Jazmín. Y es que Alejandra tuvo que salir a aclarar que paga mitad mitad el departamento con su pareja Said Palao.

«Cualquier persona puede tener acceso a tus temas financieros pero por qué mostrarlo y hacerlo público. ¿Qué te metes en la vida financiera de las personas? ¿Tú pagas? ¿A ti te pica? Ráscate entonces. Que ella paga más que él, estamos en otra época y no estamos en la caverna que el peso debe caer sobre una sola persona, ya sea hombre o mujer, las cosas pueden ser compartidas», expresó en «Más Espectáculos».

El nuevo departamento de Alejandra Baigorria y Said Palao

Hace poco la pareja adquirió un lujoso departamento, el cual les costó amoblar totalmente. Sin embargo, ambos no dudaron en celebrar este logro en sus redes sociales e invitaron a sus amigos y familiares a su nuevo hogar. Ante ello, Magaly Medina se pronunció al respecto señalando que le parecía curioso las palabras del padre de Alejandra Baigorria, pues solo felicitaba a su hija y no a su pareja.

Sin embargo, Alejandra Baigorria no se quedó callada ante las críticas contra Said Palao señalando que todo sería un malentendido y que buscan atacarlos. Recordemos que esta ‘ola de críticas’ es resultado de lo mencionado por Magaly Medina durante uno de sus más recientes programas en donde sostiene que la ‘Gringa de Gamarra’ habría adquirido sola su nuevo departamento.