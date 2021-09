“Te quedaste con el 90% de lo que logramos juntos”, le dijo el ‘Gringo Karl’ a Flor de Huaraz

Compartir Facebook

Una fuerte discusión protagonizaron la popularmente conocida como Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’ en el programa de Andrea Llosa donde se dijeron de todo.

Carl Enslin o también conocido ‘Gringo Karl’ rompió su silencio y le pidió a Flor de Huaraz que lo deje retomar su vida sentimental fuera de problemas pues ya estaría harto de que cada vez que quiere conversar con su ex pareja termine en una discusión.

“Por favor, yo no quiero pelear contigo por cosas materiales”, le imploró el ‘gringo’ a su expareja. Y es que ‘Flor de Huaraz’ le exigía que le devuelva su carro que ella le entregó años atrás.

Y es que lo que desató la ira de Flor de Huaraz fue que le haya prestado su auto al ‘Gringo’ y este se lo haya devuelto en malas condiciones ajenas a como se lo entregó alguna vez por lo que le exigía que le devuelva en carro en óptimas condiciones.

«Me entregas mi carro tal como te lo di, no seas conchudo, funcionando, no seas conchudo y no me lo entregues destrozado”, reclamó la artista, quien aseguró que el vehículo ya no funciona.

A lo que el ‘Gringo Karla’ le pedía que deje de pelar por cosas materiales pues no era el objetivo principal de la reunión.

Las fuertes palabras del ‘Gringo’

Por otro lado, el extranjero dijo que el carro es lo de menos ya que cuando estuvieron juntos como pareja compraron muchas cosas de las que nunca le sacó en cara pero debido a los reclamos de la artista por su carro le increpó que si quiere otro carro tranquilamente podía vender todas las pertenencias que tenían en común para obtener un nuevo vehículo.

“Lo que te has quedado ha sido el 90% de los que hemos conseguido juntos. Llévate el carro, pero ya no hay que pelear (…) Con todas las cosas que te he dejado tienen más valor que ese carro, ¡vende esas cosas, cómprate carro nuevo! Tú te has quedado con el 90% de lo que hemos conseguido juntos ¿y yo soy el conchudo?”, se defendió.

Y es que la pelea entre este par tiene para rato debido a que según Flor de Huaraz le viene pidiendo el divorcio al extranjero desde hace ya 3 años pues el esta en un nuevo romance.