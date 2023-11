«Te sientes nada»: Armando Machuca reveló que fue discriminado a lo largo de su carrera actoral

El excompetidor de «El Gran Chef Famosos», Armando Machuca, estuvo en una entrevista para el canal Latina en donde contó detalles sobre el transcurso de su carrera como actor. Ante ello, reveló que en muchas ocasiones se sintió abrumado por las discriminaciones por las que pasó. Sin embargo, resaltó que lo tomó como parte del camino, el cual tuvo que superar poco a poco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Armando Machuca contó que pasó por discriminación

En una reciente entrevista con Latina, el actor Armando Machuca contó que a lo largo de su carrera actoral y paso por la televisión tuvo muchos obstáculos. Incluso, en ocasiones se sintió ninguneado por diversos comentarios y críticas hacia su persona. Sin embargo, hoy en día el goza del respaldo de su público por su gran talento para la actuación. Reflejo de ello es todo el cariño que ha recibido en las redes sociales.

«En la vida del artista, como muchas vidas también, todos terminamos siendo emprendedores», contó sobre la vida difícil que lleva un artista. Ante ello, Mónica Delta le consultó sobre si se sentía ninguneado. «Totalmente y además traían todos los traumas. ‘Soy cholo, soy feo, soy misio, soy pobre’. Todo, todo, todos esos ruidos que tenemos de racismo, de clasismo que nos acompañan en el crecimiento cuando en estos momentos todos te atacan y atacan, y te sientes nada», contó el actor Armando Machuca.

Un tremendo talento

Luego de revelarse un fragmento de la entrevista entre el «Flaco» Granda y Armando Machuca, muchos usuarios no dudaron en llenar de elogios al actor. Recordemos que él se ha ganado el cariño del público a lo largo de toda su trayectoria. Sin embargo, tras su participación en «El Gran Chef» su popularidad creció a un más. Incluso, todos tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de este increíble actor.

En tal sentido, el actor contó algunos detalles de los obstáculos que atravesó antes de llegar a donde se encuentra actualmente. «Antes de Pataclaun intenté mucho entrar en novelas. Hacía mis castings y todo, pero nada. Había mucho estigma. «Este chico solo hace muecas. No es tan graciosito». Ahora todos me dicen Machuca por «El Chef», pero antes todo el mundo me decía capitán, comandante y coronel (refiriéndose a uno de sus papeles más conocidos en la televisión). Yo en el fondo creo que nunca quise entrar a al universidad. Yo hubiera querido ser actor de frente creo y en el teatro con las justas también para satisfacer el corazón», comentó Armando Machuca.