«Te vi por primera vez y me enamoré»: Famosa influencer cubana queda enamorada de Chechito [VIDEO]

Chechito es uno de los cantantes del Perú que ha ganado fama en los últimos meses. El vocalista de Los Cómplices de la Cumbia ha impresionado a muchas fanáticas e incluso a nivel internacional.

¡Chechito conquista a nivel internacional!

El cantante de cumbia y chicha ha ganado gran popularidad en las redes sociales por su voz. Los Cómplices de la Cumbia han superado varias problemas con extorsionadores y seguir avanzando para ofrecer su música al público.

Sergio Romero conocido como Chechito ha causado gran furor que ha llegado a nivel internacional. Una famosa influencer cubana se declaró al peruano por medio de una transmisión en vivo.

La famosa influencer se llama Annia y es muy popular en las redes sociales. Al parecer al escuchar sus canciones habría quedado flechada de Chechito y su música: «Chechito llámame, estás hermoso. Yo por ti, aprendo a bailar».

Luego, se puso a bailar chicha y seguía diciendo: «Chechito si me estás viendo quiero decirte que hoy 25 de septiembre te vi por primera vez y me enamoré de ti. Me enamoré de ti y de tu música, soy cubana, pero me puedo volver peruana por ti».

Finalmente, la influencer cubana siguió bailando y disfrutando de la música del cantante de chicha. Los seguidores de Chechito la invitaron a que llegue al Perú para que pueda conocerlo.

¡Gira por Europa!

Los Cómplices de la Cumbia con su cantante principal Chechito han anunciado que vienen preparando muchas sorpresas y a pesar de las extorsiones, ellos continuarán con su música.

Por medio de sus redes sociales, Chechito anunció: «Confirmar nuestra primera gira por Europa. Prepárense Italia, España y Francia, llegamos Los Cómplices de la Cumbia de forma exclusiva con orquesta totalmente en vivo».

Esta primera gira internacional de la agrupación se llevará a cabo desde el 24 de noviembre hasta el día 10 de diciembre. Cerrando el último día con una increíble presentación en Barcelona.

Tras el anuncio de Chechito en sus redes sociales, los seguidores del cantante se emocionaron y en especial los que se encuentran en los países que visitará. Varios fans le dejaron varios mensajes de apoyo y felicitaciones por continuar con su carrera.