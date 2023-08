“Team Cariñito por siempre”: Mauricio Mesones es eliminado de la cocina de “El gran chef famosos”

¡Se fue con harto cariñito! La segunda temporada de “El gran chef famosos” llega a su final el día de hoy. Natalia Salas y Ale Fuller llegaron hasta esta instancia, por lo cual Mauricio Mesones fue eliminado. La eliminación del cantante de música tropical dejó sentimientos encontrados en los usuarios en redes sociales, quienes lo consideraban como el gran favorito para llevarse la olla dorada.

También puedes leer: “Sigo viva, pronto regreso”: Monique Pardo manda misterioso mensaje en redes a sus seguidores

Mauricio Mesones le puso harto “cariñito”

Siendo eliminado en las primeras semanas de “El gran chef famosos”, Mauricio Mesones regresó a la competencia junto a Jesús Neyra y Natalia Salas. Su evolución a lo largo del reality de cocina fue notorio, por lo que los jurados no dudaban en resaltarlo.

A lo largo de su regreso al programa, su grupo de seguidores también iba creciendo, formando el “Team Cariñito”. Este grupo de fanáticos apoyaba de inicio a fin a Mauricio Mesones y lo consideraba como el gran favorito en la competencia, sin embargo, quedaron desilusionados al conocer que el cantante quedó en el tercer lugar.

“Mauricio Mesones merecía la final”, “se fue el mejor”, “Team Cariñito por siempre”, “decepcionada con su eliminación”, “el adiós de un grande”, se puede leer en redes sociales.

El primer reto culinario de la noche de semifinal fue un bizcochuelo con glasé royal. Durante esta preparación, Mauricio Mesones tuvo algunos problemas, dejando con un sinsabor al jurado que esperaba un poco más de él.

La segunda preparación fue un postre de convento: “bola de oro”. El platillo preparado por el cantante fue del agrado de los jurados, sin embargo, Natalia Salas y Ale Fuller le sacaron ventaja y ambas pasaron a la final. El “Team Cariñito” se quedó con un tercer lugar merecido y se despidió fiel a su estilo: con una sonrisa.

Palabras de despedida

Natalia Salas fue la primera participante en pasar a la gran final de “El gran chef famosos”. La actriz deleitó a los jurados con sus preparaciones y la persona que la acompañaría estaba entre Mauricio Mesones y Ale Fuller.

También puedes leer: «¿Te gusta mi pechito?»: Deysi Araujo continúa coqueteando con Mark Vito (VIDEO)

Pese a mostrar dificultades en la preparación de la “bola de oro”, Ale Fuller se sobrepuso a las adversidades y logró pasar a la final. Mauricio Mesones consiguió el tercer lugar y se fue eliminado con emotivas palabras de la cocina de “El gran chef famosos”.

“Dejo esta competencia en cuatro manos maravillosas… Si han llegado a la final es porque se lo merecen. Yo estoy muy feliz y agradecido. Uno de mis objetivos al llegar aquí fue poner en valor la música y gracias a este programa he podido llegar a más familias. Muchas más personas escuchan la música tropical peruana y eso es lo que quiero. Vine feliz y me voy feliz… He aprendido mucho de ustedes”, mencionó antes de salir del set.