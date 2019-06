Tefi Valenzuela “Los prejuicios hablan de las personas”

Luego que el actor de ‘De vuelta al barrio’, Lucho Cáceres, confirmó que fue quien se negó a bailar a su lado en ‘El artista del año’ porque lo consideraba una “falta de respeto” y que provocó que Ethel Pozo rompiera su amistad con este, la cantante y exchica reality Stephanie Valenzuela señaló que no hace caso a los comentarios y se prepara para dar su mejor presentación este sábado.

-¿Cómo llegas a la semifinal de El artista del año?

Llego con muchas ganas. Mi refuerzo será Alexis Descalzo y Erick Varías, dos chicos que me van a aportar mucho. Yo me estoy mentalizando en que seré la ganadora. Esa tiene que ser la actitud. Y si no gano yo, no gana nadie (risas).

-¿Cómo tomas las críticas?

Si Lucía de la Cruz, siendo tan grande y querida y habiendo ganado tantos premios, compartió escenario conmigo, eso muestra su calidad de persona. La admiro, es un ejemplo para mí. Y del resto ni me fijo, me fijo de las cosas buenas. Yo sé quién soy, los prejuicios hablan de las personas que los tienen, no de quién soy yo. Quién sabe y termino actuando en una novela.

-¿Qué viene después de El artista del año?

Me voy a Bolivia a grabar una canción, y luego me voy a Miami a terminar de grabar mi disco. Mi camino es musical, también tengo planeada colaboraciones con artistas internacionales.

-¿Se puede hablar de una Tefa antes y después de ‘El artista del año’?

Sí, definitivamente, creo que ‘El artista del año’ ha sido una de las mejores escuelas que he tenido. Me ha ayudado a crecer mucho.

-¿Qué le dices a Karina Calmet, que te apoyó ante el comportamiento de Lucho Cáceres?

Le agradezco por sus palabras e, igualmente, le deseo bendiciones. Pienso que tiene mucha razón, que todo da vueltas en la vida.