Tefi Valenzuela: “Nadie se va de esta vida sin que le pongan cuernos”

Por Ketty Cabrera

El volcán Stephanie Valenzuela habló con diario Karibeña desde México, donde acaba de lanzar su nuevo tema fusión ‘La Cumbia de los Infieles’, videoclip que a una semana de su estreno ya tiene más de un millón de vistas en YouTube. La hija del Misti ha sabido reinventarse, de ella han dicho de todo y más en estos 10 años pero sabe que mantenerse en este medio es de fuertes y se considera una ‘chola power’. Sin embargo, no está dispuesta a soportar difamaciones y menos de Magaly Medina quien ha puesto en duda la supuesta vida de lujos que se da en el extranjero.

-¿Con ‘La Cumbia de los Infieles’ se reafirma tu faceta musical?

Sí, definitivamente. Cuando yo saqué ‘Intocable y ‘Fría’ lo hacía más porque quería pero no sabía lo que realmente implicaba esta carrera pero ahora me siento más segura. Probé varios géneros y me di cuenta que la cumbia es lo que siempre había tenido, es el género donde realmente más cómoda me sentí.

-Muchos pensábamos que seguirías los pasos a Leslie Shaw…

No, yo quiero hacer algo diferente. Creo que actualmente no hay nadie que haga este tipo de fusión cumbia, cada quien tiene su estilo y siento que ya tengo un sello.

-Y por qué lanzar tu tema desde México… ¿Tienes un novio mexicano?

No, ya quisiera la verdad, ojalá pero no (risas)…. lo que pasa es que yo vine a grabar el videoclip y me quedé por casualidades de la vida y la pandemia pero ahora estoy trabajando con una empresa de música acá así que me voy a mudar definitivamente a México.

-Y a quién dedicas el tema ¿Te han sido infiel?

A mí quién no me ha sido infiel (risas). Definitivamente esta canción te va a caer en algún momento. No hay nadie que en esta vida se vaya sin que le pongan cuernos o sin ponerlos, esta canción es algo que me pasó el año pasado, un muchacho que me gustó mucho y cada quien tenía pareja (risas). Muchos creen que estoy cantando a los malditos infieles pero no, es una letra pícara.

-Y eres de las mujeres que pagan ‘cacho por cacho’…

Cuando me entero que alguien me fue infiel prefiero terminar la relación. Alguna vez he perdonado pero a estas alturas de mi vida ya no estoy para perdonar cuernos.

-Eres arequipeña ¿Eres así de explosiva como el Misti?

Yo soy la tóxica por si acaso (risas). La verdad tengo mucho carácter pero he aprendido a controlarme y saber en qué momento llevar la fiesta en paz. Soy una ‘chola power’ (risas).

-¿Cuántas veces recibiste propuestas indecentes de los productores?

La verdad tuve mucha suerte porque mis productores eran gays y nunca me dijeron algo raro o vi algo raro. Al menos a mí no me ha pasado.

-La fama siempre viene con su cuota de escándalo, ¿te gusta lo que vives como personaje público?

Esa es la parte fea de la fama pero ya aprendí a llevarlo. Voy 10 años en este medio y es un medio para fuertes, el que no puede aguantar esto ya no está, obviamente eso no quiere decir que uno aplauda las cosas que dicen y no le parecen, pero me he dado cuenta que en todos lados es así. Tienes que soportar críticas, inventos, difamaciones pero en algún momento también tienes que poner el parche.

-Te ibas a enfrentar a Magaly Medina en una entrevista…

Sí, han sido dos años que me han estado pidiendo la entrevista. He tratado de no hablar de mi vida privada, mantenerme haciendo música pero llega un punto donde ya no es justo ¿no?… Ya las difamaciones y la tiras sin pruebas tienen que parar, no le tengo miedo a Magaly, voy a conversar y espero que me demuestre todas las cosas que dijo de mí.

-Magaly ha dado a entender que llevas una vida fácil…

Espero que lo demuestre con pruebas, se lo voy a decir en su cara.

-Ha dicho que nadie tiene acceso a un círculo de príncipes árabes como tú…

Quisiera que lo demuestre, va a tener que demostrar y si no lo hace pues todo lo que dice son difamaciones. En momento que ella tenga las fotos, los videos, las pruebas, cuando lo demuestre pues se va a librar de la demanda que le va a caer.

-¿La vas a demandar?

Pues pronto lo van a ver.

-¿Crees que Magaly te envidia?

No sé, a mí no me gusta pensar en eso. Su vida es hablar mal de las personas, ella dice que todo el mundo sabe cómo se gana el dinero pues todos sabemos que se lo gana dañando familias, insultando mujeres, haciendo daño a las personas y esa es su manera de vivir, la mia no. Si ella se siente orgullosa de ganar dinero destruyendo a la gente pues bien, yo no.

-¿Cómo vas en el amor? ¿Tienes planes de formar una familia?

Estoy sotera, los planes de familia por ahora no, yo creo que en cinco años pueda pensar en tener hijos. Me gusta estar soltera porque me enfoco en mi música.

-Qué consideras importante en una relación ¿los sentimientos, la pasión o la sexualidad?

Cuando estás enamorado no sabes ni de qué es (risas). Yo ni siquiera lo pienso porque el amor no va acompañado del cerebro, está en el corazón. A veces te dicen esa persona no es para ti y peor estas con él.

-¿Te han decepcionado en el amor?

Hay todo el mundo sabe ¿no? (risas)… ¿Qué no me has visto llorando? Pero ya últimamente no.

-Ahora que eres una mujer madura sientes que tu relación con George Forsyth ¿fue más ilusión que amor?

Prefiero ni hablar de ese tema. Lo único que ahora sé es que el amor a mí ya no me destruye, lo tomo más relajada. Me enamoro, me desenamoro y últimamente me han tocado muy buenos enamorados y no tengo nada que quejarme de ellos.

-Confesaste que Mario Irivarren te fue infiel cuando fueron pareja…

Sí me llamó y se río, me dijo ‘cómo me vas a quemar’ (risas). Pero nada sin problemas, somos amigos y hay un cariño especial.

-¿Pensaste en matrimonio con Mario?

Sí, de hecho lo pensé en su momento porque era muy niña y estaba ilusionada.

-¿Le dirás sus cuatro verdades a Magaly cuando la tengas cara a cara?

Sí. Nadie puede decir porque se le antoja ‘ella estuvo con 8 personas’, ‘ella estuvo en una orgia’ y con qué pruebas. Va a tener que demostrar con pruebas lo que dice y si no que pida las disculpas del caso porque nadie puede jugar con el honor de una persona.

