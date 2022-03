Tefi Valenzuela recibió costoso reloj de un ex: “Con su precio, compras un depa”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo está en Perú y aprovechó para hablar de su vida amorosa y los lujosos regalos que ha recibido de algunos ex novios.

Tefi Valenzuela ha recorrido varios países del mundo y en muchos de ellos ha encontrado el amor. Pese a que eventualmente la relación con todos ellos terminó, la modelo logró quedarse con unos cuantos costosos regalos.

Tefi estuvo de invitada en ‘América Hoy’ en el que hablaron de los costosos regalos que se hacen en una relación cuando alguien está muy enamorado. Es allí que Janet Barboza le preguntó a Tefi cuál es el regalo más caro que le dieron.

“Creo que lo más caro que tengo es un reloj muy difícil de encontrar. No voy a decir precios, porque se asustan”, dijo en un inicio. Ante la insistencia de los conductores por conocer el valor en dinero de la exclusiva joya, Tefi lanzó el siguiente dato: “Con lo que cuesta el reloj, te puedes comprar un departamento”.

Esto dejó a todos sorprendidos pues con eso revelaba que es un reloj muy costoso. “Está bien guardado en el banco”, contó y además reveló que quien se lo regaló fue un ex novio que conoció en Dubai.

“Yo te juro nunca les pido nada. Simplemente me dicen ‘Ay qué linda eres’ y se aparecen con una joya, un reloj”, señaló.

Mire también: Paloma Fiuza reveló mejoría de su papá en Brasil: “Ha mejorado pero sigue delicado”

Tefi Valenzuela alcanzó mucha popularidad por su participación en Telemundo y asegura que no volverá más al Perú, por el momento.

“Mi ingreso a ‘La Casa de los Famosos’ fue sorpresivo. Cuando recibí la invitación de Telemundo, ¡no lo podía creer! Me sentí súper afortunada pero no estaba segura de aceptar pues soy relativamente nueva en México y Miami y los demás participantes tienen gran trayectoria, sin embargo, decidí arriesgarme y no me equivoqué”, señaló.

Pese que a que ‘Tefi’ fue la primera eliminada del ‘reality’, siempre estuvo participando en él, por ejemplo, como comentarista para hablar de sus ex compañeros. “Fue un trabajo muy divertido”, dijo la modelo.

Ese ‘reality’ abrió un mercado internacional para ‘Tefi’ por lo que la modelo no tendría planes de volver al Perú, sino que, estaría enfocada en trabajar en México. “Tengo las puertas abiertas de varias producciones, pero por el momento no tengo intenciones de trabajar en Perú pues hoy por hoy estoy enfocada en quedarme en México. Por lo pronto, gracias a Dios se me están abriendo oportunidades como actriz, estoy próxima a grabar un largometraje además de varias sorpresas que me harán crecer como personal y profesional”, expresó.

Además: María Pía Copello se confiesa tras volver a EEG: “tuve que pensarlo bastante”